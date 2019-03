Informan nuevo monto de estímulo fiscal para gasolinas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los montos y porcentajes del estímulo fiscal en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina, correspondientes al periodo del 30 de marzo al 5 de abril de 2019.De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia señala que para dicho periodo se aplicará un estímulo fiscal de 31.19 por ciento o 1.50 pesos por litro para la gasolina menor a 92 octanos (Magna).Mientras que la gasolina premium o mayor a 92 octanos y combustibles no fósiles tendrán un subsidio por parte del gobierno Federal de 16.82 por ciento, equivalente a un monto de 0.683 pesos por litro.En tanto que el Diésel recibió un estímulo fiscal de 23.88 por ciento, correspondiente a un monto de 1.261 pesos por litro, destacó la Secretaría de Hacienda.Las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la gasolina Magna son de 3.310 pesos, de 3.377 pesos para la gasolina Premium y combustibles no fósiles, así como de 4.019 pesos para el Diésel.De acuerdo con la dependencia, el objetivo del estímulo es proteger el poder adquisitivo de los usuarios finales ante movimientos en las referencias internacionales de los combustibles, en un contexto en el que los precios al público ya no son determinados por el gobierno.