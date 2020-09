Informe de AMLO, una mañanera más: PRD

Escuchar Nota

"Fue decepcionante y no brindó nada nuevo a las y los mexicanos, fue una mañanera más, sólo que más extendida y en forma de monólogo", expresó.



"Una clara repetición de lo que ha venido sosteniendo en toda su gestión, la cual actualmente es rechazada por un amplio sector de la población".



"Así lo revelan los datos reales y duros que reflejan la grave crisis que enfrenta actualmente el País, contrario a sus propios datos", detalló.



"Cuando dice que ya salimos de lo peor y que vamos en una recuperación, es una absoluta falsedad, el profesional de los números, el propio Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, acaba de decir hace un par de días que la crisis que estamos viviendo será igual o quizá peor que la de 1932 y desde luego el Presidente lo desmintió en una de sus mañaneras y falsamente hoy repite que ya vamos saliendo de lo peor".



"Las ha mandado por el arco del triunfo, no les ha hecho ningún caso, ha buscado someterlos y menospreciado en los hechos", comentó.



"No hay nada qué celebrar, por ello debe pensarse en cómo detener esta ruta de deterioro en todos los sentidos y la necesidad de ponerle un hasta aquí en las elecciones del 2021", señaló.



"Hay más de 5 mil 800 muertes de mujeres asesinadas en lo que va de su Administración, que hoy no tienen la posibilidad de reclamar ni de pedir justicia, tema que ha minimizado siempre que se le cuestiona", observó.



"Justamente de ese tema hoy el Presidente no dijo nada en su discurso matutino, sólo limitó a mencionar que el feminicidio está en la lista de delitos que han bajado este año, cosa que las cifras también desmienten".

