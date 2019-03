Informe final sobre la trama rusa debe ser público: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a cuestionar el miércoles la pesquisa sobre la trama rusa, que busca determinar si él o su campaña coludieron con Rusia u obstruyeron la justicia, pero dijo que el informe final debe hacerse público."Si quieren dejar que lo vean, dejen que lo vean”, dijo Trump sobre el informe, que se cree que el fiscal especial independiente Robert Mueller está a punto de terminar.Trump ha sido investigado durante casi dos años, tras sospechas de que él o su equipo mantuvieron vínculos inadecuados con Moscú.Mueller presentará sus conclusiones al fiscal general designado por Trump, quien no está obligado a divulgar el informe. Pero la presión es intensa para que los contenidos se hagan públicos.Anticipándose, Trump intensificó su campaña para cuestionar la legitimidad de Mueller, quien es ampliamente respetado, y para socavar la confianza en el informe en sí.Trump se refirió a su victoria electoral de 2016 como “una de las más grandes… en la historia de este país” y dijo que Mueller en cambio no tiene apoyo popular.Mueller es “un hombre salido de la nada” que está “escribiendo un informe que nunca obtuvo un voto”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.Mueller, exdirector del FBI, fue nombrado fiscal especial en mayo de 2017 con un amplio respaldo bipartidista en el Congreso, cuatro meses después de iniciada la turbulenta presidencia de Trump.El presidente ha arremetido repetidamente contra la investigación de sus vínculos con Rusia calificándola de “caza de brujas” y se espera que incremente sus críticas cuando comience a hacer campaña para su reelección en 2020."Mis votantes no la entienden y yo no la entiendo”, dijo sobre la investigación de Mueller.