Informe Mueller podría ser publicado a mediados de abril

El informe de la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller sobre eventuales vínculos entre el círculo de Donald Trump y Rusia va a ser publicado a mediados de abril, dijo este viernes el jefe del Departamento de Justicia, William Barr."Nuestro progreso es tal que yo estimo que podríamos estar en condiciones de publicar el informe a mediados de abril, no antes", dijo Barr en una carta dirigida a los presidentes de las comisiones judiciales del Senado y de la Cámara de Representantes, en la cual explica que el informe de la investigación tiene casi 400 páginas.El fiscal general de Estados Unidos también expresó su disponibilidad para testificar ante el Congreso el 1 y el 2 de mayo.Mueller y su equipo pasaron 22 meses investigando la supuesta injerencia rusa en la carrera electoral de 2016 y las posibles conexiones entre el equipo de campaña de Trump y Moscú.Barr publicó "las principales conclusiones" la semana pasada, en las que aseguró que no hubo colusión entre el equipo de Trump y Rusia, pero actualmente enfrenta una creciente presión del Partido Demócrata para divulgar todo el informe, del cual sólo se conoce un extracto.Trump, que según las conclusiones fue exonerado de estar implicado en la trama rusa, dijo que no tenía nada que esconder."Yo tengo mucha confianza en el fiscal general y si eso es lo que él quiere hacer, yo no tengo nada que esconder", afirmó.Sin embargo, criticó la investigación como una "caza de brujas" y una "farsa".El fiscal general dijo en la carta que comparte el "deseo de asegurar que el Congreso y el público tengan la oportunidad de leer el informe del fiscal especial" y agregó que "pronto todos van a poder leerlo entero"."No creo que sea del interés público que yo intente resumir el informe completo o que lo divulgue en series", dijo.La respuesta a Barr del representante demócrata Jerry, Nadler que encabeza la Comisión Judicial de la Cámara baja, fue tajante: "quiero el informe Mueller íntegro y completo" para el 2 de abril.El fiscal general ha dicho que la información incluye material que el personal de inteligencia "identifica como potencialmente comprometedor tanto para fuentes como para métodos que son sensibles".El trabajo de edición involucra asuntos que la investigación especial ha referido a otros departamentos para que sean indagados e información que pueda comprometer la privacidad de "terceras partes periféricas", dijo Barr.Aseguró que el informe no será enviado a la Casa Blanca para su revisión y que el presidente le había delegado la decisión sobre cualquier fragmento pasible de ampararse en el privilegio del Ejecutivo.Según las "principales conclusiones" publicadas por Barr, "no existen elementos de prueba de un entendimiento o una coordinación entre el equipo de campaña de Donald Trump y Moscú para influenciar los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016".Mueller delegó al fiscal general la decisión de si Trump había cometido o no obstrucción a la justicia.Al respecto, Mueller dijo que "aunque el informe no concluía que el presidente hubiera cometido un crimen, tampoco lo exoneraba".Trump celebró el informe como una "exoneración total" y culpó a los medios por impulsar lo que calificó como "el delirio sobre la colusión con Rusia".