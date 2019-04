Informe Mueller se publicará en una semana: fiscal de EU

El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, dijo el martes que podría publicar la próxima semana el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible colusión entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia.“Dentro de una semana estaré en posición de entregar el informe al público”, dijo Barr a un panel del Congreso en sus primeras declaraciones públicas desde que Mueller completó su investigación el mes pasado.Los equipos del fiscal realizan una revisión del documento para retirar información que podría comprometer otras investigaciones, revelar fuentes confidenciales o dañar la reputación de actores “periféricos”, abundó el funcionario.Interrogado por los representantes demócratas, escurrió el bulto: “No voy a decir nada sobre el informe antes que todo el mundo haya tenido la ocasión de revisarlo”, afirmó.Luego de 22 meses de investigación, Mueller entregó un informe final de cerca de 400 páginas al Departamento de Justicia (que encabeza Barr), que publicó dos días después un resumen de sus principales conclusiones.Según ese resumen de cuatro páginas, el fiscal especial Mueller concluyó que no habían evidencias de colusión entre Rusia y el candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2016, Trump.En otro aspecto de la investigación, sobre una posible obstrucción de la justicia, “si bien este informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera”, según el fiscal especial, citado por Barr. El fiscal general sin embargo hizo el juicio de que no existía un delito que ameritara una investigación judicial.Desde entonces, Trump ha cantado victoria, afirmando estar completamente exonerado.Pero la oposición demócrata reclama la publicación íntegra del informe, al sospechar que Barr, nombrado en su cargo por el mandatario, suavizó sus conclusiones.