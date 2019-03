Informe oficial corrobora masiva tortura de presos saudíes

Un nuevo informe oficial revela que los activistas encarcelados en Arabia Saudí son víctimas de torturas y tratos inhumanos sistemáticos del régimen saudí.En un artículo publicado este domingo, el diario británico The Guardian indica haber tenido acceso a unos documentos secretos de la corte real saudí en los que se evalúa la situación del los presos políticas en las cárceles del reino árabe.Los documentos proceden de una investigación ordenada de manera directa por el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz Al Saud, después de que las presiones internacionales hayan aumentado en los últimos meses por la detención y el trato que se da a los presos políticos en el país árabe, agrega el diario.Algunas de las evaluaciones filtradas por The Guardian evidencian que los prisioneros en Arabia Saudí sufren de graves abusos físicos y torturas como malnutrición, cortes, hematomas y quemaduras en sus cuerpos. Esta sería la primera prueba documental de torturas a los presos políticos en esta monarquía absoluta, pese a que esta oficialmente niega toda acusación.Varios de los informes filtrados sobre la situación de los presos• El paciente sufre de pérdida de peso severa con vómitos sangrientos continuos. También hay una serie de heridas y hematomas dispersos en varias áreas del cuerpo.• Hay varias lesiones visibles en el pecho y la espalda del paciente.• El paciente debe ser trasladado de una clínica solitaria a una clínica especializada para tratamiento inmediato y exámenes médicos adicionales.• El paciente sufre contusiones visibles en el cuerpo, especialmente en las áreas de la espalda, el abdomen y los muslos. También parece estar desnutrido debido a la falta de comida, palidez facial y debilidad general en el cuerpo.• El paciente no puede moverse en absoluto debido a las heridas en ambas piernas, así como a la debilidad severa en el cuerpo debido a la desnutrición y la falta de líquidos.• El paciente sufre graves quemaduras en todo el cuerpo. Las viejas heridas no se curaron por completo debido a la negligencia médica.El diario británico destaca además que el rey saudí ha ordenado una revisión de la decisión de detener a unos 200 activistas en este país, en una represión ordenada por su heredero al trono, el príncipe Muhammed bin Salman.The Guardian, sin embargo, ha resaltado que esta investigación se efectuó tras las masivas críticas internacionales contra el régimen de Al Saud por el asesinato de periodista Jamal Jashoggi en el consulado saudí en la ciudad turca de Estambul.Por el momento, las autoridades saudíes han rechazado comentar sobre la información, pero tampoco han desmentido la autenticidad del informe. En cualquier caso, The Guardian ha podido verificar parte de dicha informaciónEl pasado noviembre, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) denunciaron que unos tres activistas saudíes que trabajan en favor de las mujeres, y que se encuentran desde el pasado mayo en un centro de detención extraoficial de la ciudad saudí de Yedá, han sido objeto de abusos sexuales y torturas, como la aplicación de “descargas eléctricas y latigazos”.