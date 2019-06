Informe será el 1 de julio y habrá hasta bailongo: AMLO

En su conferencia de prensa de hoy martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su informe de primer año al frente del gobierno de nuestro país será el lunes 1 de julio a las 5 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México, en el que habrá también un festejo.Desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que este festival será totalmente austero pues contará con la participación del mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras agrupaciones pertenecientes al gobierno federal, de forma voluntaria.“Será el lunes a las 5 de la tarde, desde el mediodía va haber música, también para los que se inquietan, todos los músicos son voluntarios, va a estar la Orquesta de la Secretaría de Marina, va haber hasta bailongo”, dijo.“Vamos a celebrar porque no es cualquier cosa, es un año del triunfo de muchos mexicanos que lucharon para vivir estos momentos”, agregó.El pasado 14 de junio, el presidente convocó al Zócalo el 1 de julio para informar a la ciudadanía los avances de su gobierno.El mandatario destacó que el pueblo de México “es mucha pieza” y que el pueblo manda.López Obrador manifestó su urgencia por que se apruebe la modificación constitucional para la revocación del mandato, por qué dijo, se necesita tener siempre el respaldo de los ciudadanos, del pueblo.Por ello insistió que todo lo que está aconteciendo en relación al aeropuerto de Santa Lucía y los amparos para detener las obras, no va a pasar de una campaña mediática, porque insistió que se cuenta con el respaldo de los ciudadanos.AMLO refirió que durante el periodo neoliberal se hicieron cambios a la Constitución para ponerla a modo para el saqueo y la corrupción y que eso, no volverá a suceder.