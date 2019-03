Infraccionan a mil 700 automovilistas

Tan solo en febrero, fueron emitidas alrededor de mil 700 multas por diferentes causas administrativas a los conductores de esta localidad, así lo informó la directora de Tránsito y Vialidad, Marina Lozano.Resaltó que entre las incidencias que más se destacan, son conductores en estado de ebriedad, explicó que cada fin de semana, se hace un cierre para conocer de manera detallada las incidencias que fueron encontradas en la vialidad de la mano con las multas entregadas y reconociendo el alto grado de indiferencia que hay entre los automovilistas con los reglamentos viales y las señalizaciones.“Dentro de las infracciones que se hicieron durante el mes de febrero es por conducir en estado de ebriedad, otras por no respetar las luces de los semáforos, no los respetan, violan los altos totales, el ceder el paso lamentablemente eso ocasiona accidentes y choques, el derecho de vía no es respetado” detalló.Se seguirá insistiendo a la población a colaborar con esta campaña que emprende el Municipio de Piedras Negras, “La instrucción del alcalde Claudio Bres es seguir atendiendo el tema de la cultura vial, la gente poco a poco va a entender que es por orden y por su propia seguridad” señaló.