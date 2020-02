Ingeniero que murió en carro Tesla se había quejado de falla

Escuchar Nota

Here is the scene on Highway 101S in #MountainView where a #Tesla caught on fire pic.twitter.com/ksnidlFgsw — Dean C. Smith (@DeanCSmith) March 23, 2018

Un ingeniero de Apple quese había quejado en más de una ocasión de que el sistema de piloto automático del coche fallaba al transitar por el área donde ocurrió la tragedia, informó RT Esto se desprende de lospublicados este martes por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EU (NTSB, por sus siglas en inglés), que investiga el accidente.Walter, en California, y chocara contra una barrera de concreto a 110 kilómetros por hora. Según muestran los datos del vehículo, el auto no frenó ni trató de esquivar la barrera en los tres segundos anteriores al accidente.No obstante,hacia la misma barrera contra la que se estrelló el 23 de marzo de 2018. El difunto también había descrito el problema a su hermano y a un amigo que también poseía un Model X.Durante viajes anteriores,en esa área, según los datos del vehículo.Concretamente, Huang, pero la empresa de Elon Musk no pudo reproducir el problema, por lo que no fue reparado, según se alega.Al mismo tiempo, los documentos de la NTSB subrayan quea la tragedia.La propia Tesla señala que, el cual debe estar listo para intervenir en todo momento. La compañía indica que los conductores deben tener ambas manos en el volante y mantener el control del vehículo.La familia del difunto ingeniero de Apple ha demandado a Tesla por negligencia y al Departamento de Transporte de California por presuntamente no mantener la carretera en buen estado.