Inglaterra inicia su tercer confinamiento por aumento de covid-19

Inglaterra.- Inglaterra inicia su tercer confinamiento ante el alarmante incremento de casos de coronavirus, con la nueva variante que es 50 a 70% más transmisible. “Las próximas semanas serán las más difíciles”, reconoció el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, en un mensaje televisado.



“Si no actuamos ahora, el Sistema Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) se verá rebasado en 21 días. Con este confinamiento es necesario quedarse en casa y sólo salir por razones limitadas, como compras esenciales, trabajo que no pueda ser realizado en casa, visitas médicas o para escapar de la violencia doméstica”, señaló Johnson en el tercer confinamiento, similar al de finales de marzo de 2020.



A excepción de las guarderías, las primarias, secundarias, preparatorias y universidades retornarán a la educación en línea y las personas con problemas de salud o en grupos vulnerables deberán permanecer en casa para protegerse del virus, “necesitan hacerlo otra vez”, abundó.



Boris Johnson consideró que con la nueva aplicación de la vacuna de Oxford/AstraZeneca, para finales de marzo ya estarán vacunadas las personas mayores de 70 años y las consideradas en grupos vulnerables, con lo que se podrán aligerar las medidas.







“Los hospitales están con una gran presión por covid, más que en cualquier momento de la pandemia. Sólo en Inglaterra, los pacientes en hospitales han incrementado hasta 27 mil, lo que representa un 40% más alto que el primer pico en abril. Con esta variante, necesitamos hacer más todos para mantenerla bajo control, mientras continuamos con la vacunación”, indicó.



El primer ministro justificó no haber tomado estas medidas antes, debido a que se intentó mantener las escuelas abiertas para continuar la educación.



“El problema no es que las escuelas sean inseguras para los niños, ellos difícilmente se verán afectados por esta nueva variante, el problema es que las escuelas actuarán como vectores de transmisión y harán que el virus se transmita entre diferentes hogares”, indicó.



Inglaterra se une a Escocia en el anuncio el tercer confinamiento a partir de esta noche, mientras que Gales e Irlanda del Norte darán a conocer medidas similares en los próximos días.