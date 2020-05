Ingrid Coronado habla de su ruptura con Fernando del Solar por la que fue atacada

Escuchar Nota

"Todas aquellas personas que lo hicieron y que lo siguen haciendo tienen que saberlo, que a ellos no les ayuda, que no les hace sentir orgullosos, que aunque no lo quieran reconocer conscientemente los hace sentirse culpables y cuando nos sentimos culpables vamos a ponernos en situaciones que nos castiguen", Ingrid Coronado.

"Hay algunos asuntos legales que siguen y es un proceso, ha tardado más de lo que esperaba, pero sí puedo decirte que emocionalmente, esas heridas están sanadas y me he dado cuenta de que todo eso que sucedió es algo bueno para mí".



"Todo ese enojo, ese dolor, esa sensación de injusticia que estuve teniendo durante muchos años, hoy por hoy, me doy cuenta de que me han convertido en la mujer que soy.



"Y sobre todo me han enfocado a hacer lo que más gozo en la vida que es escribir y ayudar, así que agradezco", señaló Ingrid Coronado.

Ingrid, padre de dos de sus tres hijos.En una entrevista para el Programa Hoy comentó al respecto: "cuando recibí todo esta violencia evidentemente sí me afectó, sí la pasé muy mal, me hizo mucho daño, pero a la vez me ayudo", publica El Debate La ex conductora de Venga la Alegría, lo que he tenido que pasar para yo poder estar aquí y decirte que agradezco todas y cada una de las cosas que pasaron a lo largo de esos 8 años porque me convirtieron en la mujer que soy ahora de la que estoy mucho más orgullosa".En mayo de 2015que, a finales de ese año, terminó en divorcio.En una entrevista con ¡HOLA! México que se publicó en marzo pasado, la conductora de televisión contó que dicho proceso aún no ha terminado.