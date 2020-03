Ingrid Coronado y Fernando del Solar; así es su relación actualmente

Escuchar Nota

“Me fue como en feria, ¿verdad? La parte que elegí es en la que pude darme cuenta de que todo eso horrible por lo que pasé, que toda esa injusticia, que todo ese dolor, que toda esa violencia, puede ser usada a tu favor y creo que ese es el mensaje de Invencible (obra de teatro)”.



Ingrid Coronado contó que los malos momentos que vivió durante separación de, su expareja y padre de dos de sus hijos, quedaron en el pasado y ahora solo los recuerda para sacar aprendizajes.Tras darse a conocer que la actriz formará parte de una obra de teatro en la que varias actrices contarán sus malas experiencias con sus ex parejas, Ingrid comentó:Al ser cuestionada sobre si recibió ayuda psicológica tras su relación con Del Solar, la conductora comentó: “Puedo decir que durante ocho años visité a todos los terapeutas, cuestiones espirituales, todas, pasé por todas y me hice de mucho conocimiento que hoy por hoy es lo que quiero compartir, que es lo que yo hice para que hoy por hoy Emiliano, que tiene 21 años, sea un chavo sano que no tiene ningún vicio, que va perfecto en la escuela, que es un chavo feliz porque él también ha tenido una historia en su vida, pare él tampoco ha sido fácil”.