Inhabilita SFP por dos años a Revista Nexos

Escuchar Nota



“Nexos ha sido durante cuarenta y dos años una revista independiente y crítica. Su trabajo es reconocido dentro y fuera del país, y por los millones de lectores que acuden a su edición impresa y a su sitio electrónico todos los días”.

“Lo entendemos como una declaración de hostilidad del gobierno hacia esta publicación”, sostuvo.

Hay gente asociada a #Nexos que imagina que presentar información falsa para lograr una adjudicación directa del @Tu_IMSS es parte de la “libertad de expresión”. Veamos si su criterio es compartido por los tribunales. La @SFP_mx respetó el debido proceso.https://t.co/6XQidevSeZ pic.twitter.com/ipC8Zj1FBe — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) August 20, 2020

Al señalar que “dolosamente” presentó información falsa para obtener un contrato del, la Secretaría de ladio a conocer que sancionó con un multa e inhabilitación a la revista Nexos, que dirige el periodista Héctor Aguilar Camín; mientras que la editorial acusó que dicha sanción “es sintomática de la atmósfera de hostilidad contra los medios críticos que impera en el gobierno”.A través de un comunicado, la dependencia Federal señaló que la inhabilitación por 2 años y multa por 999 mil 440 pesos contra la editorial, Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V., derivan de una minuciosa investigación a raíz de una denuncia originada en el, ya que la empresa editorial proporcionó información falsa para lograr un contrato por adjudicación directa en la campaña “Chécate-mídete-muévete” en el año 2018.La Secretaría de latambién defendió que su actuar es con imparcialidad tanto en sus fallos como en sus investigaciones, sin pactos de impunidad ni consignas políticas.Por su parte, la revista Nexos consideró que la decisión de prohibir a dependencias del gobierno contratar servicios con ellos surge es sintomática de la atmósfera de hostilidad contra los medios críticos que impera en el gobierno, al tiempo que no es un hecho aislado y “es una señal más de la intolerancia oficial a la crítica, al pensamiento distinto, a la diversidad de opiniones, en última instancia, a la libertad de expresión”.Argumentó que en 2018,ganó una adjudicación delpara una página de publicidad por 74,000 pesos, y que el contrato se cumplió entonces en todas sus fases.“Dos años después, el actual gobierno dice haber encontrado una irregularidad en los papeles de aquel proceso (…) las dos sanciones son claramente desproporcionadas. Nos defenderemos por las vías correspondientes”, señalaron en un comunicado.Asimismo, se dijo que desde 2018, la revista no recibe publicidad oficial federal, por lo que preocupa que el gobierno haga ahora explícito su veto y estigmatice la revista.Por otro lado, en entrevista radiofónica,señaló que acudirán ante las instancias correspondientes para anular la decisión de laAl tiempo que describió que para la licitación se presentaron cuatro o cinco veces los papeles correctos y “quedó el asunto zanjado”.Consideró que la intención es política, para aislarla del dinero público, “es una manera de recordarnos que este gobierno actúa con el dinero público, como si fuera de ellos y no como un recurso al que pueden tener acceso los ciudadanos”.En tanto que la titular de laexpresó que “hay gente asociada aque imagina que presentar información falsa para lograr una adjudicación directa del @Tu_IMSS es parte de la “libertad de expresión. Veamos si su criterio es compartido por los tribunales. SFP_mx respetó el debido proceso”, escribió la funcionaria enLa revista Nexos es dirigida desde 2009 por el periodista e historiador, Héctor Aguilar Camín, quien es considerado crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.