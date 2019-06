Inhabilitan a empresa invitada a licitación en Dos Bocas

La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a empresas que trabajaron en México con la constructora brasileña Odebrecht en años recientes, entre ellas la firma francesa Technip, que fue una de las invitadas por el actual Gobierno al concurso para la supervisión de la nueva refinería en Dos Bocas.Además de Technip México y de su filial Technip Stone & Webster Process Technology, fue inhabilitada por dos años y medio Construcciones Industriales Tapia (Citapia), cuyo dueño es presuntamente cercano al ex Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong.También fue sancionada Global Offshore México, contratista implorante de Pemex Exploración y Producción, que no tuvo relación con Odebrecht.En diciembre de 2012, el grupo integrado por estas cuatro empresas ganó un contrato de 53.9 millones de dólares para la ingeniería de detalle, procura de equipo y materiales, construcción, pruebas y arranque de la modernización de una planta catalítica en la refinería de Cadereyta.La SFP no ha publicado hasta ahora detalles adicionales de las razones para la sanción, que probablemente deriva del contrato de Cadereyta, y que impedirá a estas empresas participar en los concursos para construir Dos Bocas.La sanción fue impuesta por el Órgano Interno de Control en Pemex Transformación Industrial, y si bien deriva de procedimientos iniciados en 2018, se basó en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, ya derogada, por lo que se refiere a un contrato firmado entre junio de 2012 y julio de 2016.Citapia, del empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, ha sido una contratista importante de Pemex Refinación--ahora Pemex Tri--, y se esperaba que fuera una de las interesadas en participar en las invitaciones restringidas que convocará la Secretaría de Energía para diversas fases del proyecto de Dos Bocas.Entre 2015 y 2017, Citapia trabajó como subcontratista de Odebrecht en la refinería Miguel Hidalgo, por los cuales la empresa brasileña le habría quedado a deber 340 millones de pesos, de acuerdo a una demanda judicial presentada en Tula.Sólo entre 2011 y 2015, Citapia ganó al menos 13 contratos por más de 3 mil 500 millones de pesos para trabajos de ingeniería y procura en varias refinerías y terminales de Pemex Refinación.Technip trabajó con Odebrecht en la ingeniería, aprovisionamiento y construcción de la planta Etileno XXI, inaugurada en junio de 2016, que es propiedad de la empresa Braskem Idesa.En 2010, Technip también estuvo a cargo de obras en la Unidad Recuperadora de Azufre de la Refinería de Salamanca, valuadas en mil 200 millones de pesos.Global Offshore ganó entre 2003 y 2012 al menos 23 contratos de PEP por más de 17 mil millones de pesos.