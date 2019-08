Inhabilitan a ex mando de CJF por ‘cajuelazo’

Ciudad de México.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inhabilitó por 20 años a su ex director General de Inmuebles y Mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda, a quien le hallaron 3 millones 491 mil pesos en efectivo en la cajuela de su vehículo oficial en febrero de 2017.



El órgano regulador de jueces y magistrados informó que el Pleno de consejeros impuso la sanción porque Pérez Maqueda recibió dinero que no correspondía a sus contraprestaciones como servidor público y aceptó además regalos de lujo.



"Adicionalmente se le impuso una sanción económica de 3 millones 491 mil pesos. Lo anterior deriva de investigaciones denunciadas desde febrero de 2017 cuando al entonces servidor público se le encontró en la cajuela del auto oficial que tenía asignado la misma cantidad en efectivo", dijo el CJF.



La Judicatura anticipó que este caso no termina con la sanción a Pérez Maqueda, pues dijo que "las investigaciones que deriven de esta decisión se realizarán con estricto apego al debido proceso y conforme a la Constitución".



Desde febrero de 2017 la Delegación Metropolitana de la Fiscalía General de la República lleva a cabo una investigación contra el ex funcionario por el hallazgo millonario en el vehículo que tenía asignado por el CJF.



En el comunicado, el CJF reitera que la política del organismo y su presidente, el Ministro Arturo Zaldívar, es de cero tolerancia a la corrupción.



"No discursos, no retórica; sino acciones que garanticen un Poder Judicial Federal más confiable para la ciudadanía con servidores públicos dignos de la integridad con que debe conducirse el Poder de la Justicia", expuso.



REFORMA dio a conocer que el 10 de febrero de 2017, luego de una denuncia anónima, fue descubierta en la cajuela de un vehículo Sentra de la Judicatura, asignado a Pérez Maqueda, una suma de 3 millones 491 mil pesos.



El hallazgo ocurrió en el edificio del CJF en la carretera Picacho Ajusco 170, en la Colonia Jardines de la Montaña, Delegación Tlalpan.



A fines de 2018, la Contraloría del Poder Judicial detectó que Pérez Maqueda recibió sobornos de hasta siete constructoras para adjudicar 24 contratos que sumaron 2 mil 160 millones de pesos, entre 2015 y 2016.



El pasado 31 de octubre, el Pleno del CJF fue informado del inicio del procedimiento en el que Pérez Maqueda, quien siempre ha negado haber recibido sobornos, puede ofrecer pruebas para defenderse.



Marino Castillo Vallejo, Contralor del PJF, concluyó que hay evidencias de la "relación personal" de Pérez Maqueda con las constructoras Jonap, Grupo Casgo, Proyectos y Construcciones Marlú, Grupo Akarci, 13-29 Construcciones, Constructora Carvia y Grupo Atrica, con las que laboró siendo funcionario de PGR, de 2011 a 2014.



"En su desempeño como director general de Inmuebles y Mantenimiento del CJF, probablemente obtuvo recursos adicionales a las prestaciones que el propio CJF le otorgaba", afirmó la Contraloría en el expediente CPJF/INV/054/2017.



Para Pérez Maqueda, esta es la segunda sanción por parte del CJF, pues antes fue inhabilitado a 10 años y se le impuso una multa de 47 millones de pesos por irregularidades en un edificio del Poder Judicial en Cancún.



El problema para el ex funcionario es que no existe recurso legal con el que pueda combatir estas sanciones, pues solo los jueces y los magistrados pueden recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atacar las inhabilitaciones administrativas.