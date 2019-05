Inhabilitan a Lozoya como servidor público por 10 años

Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y Édgar Torres Garrido, ex titular de Pemex Fertilizantes, fueron inhabilitados ayer por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por un periodo de 10 y 15 años, respectivamente, debido a la comisión de diversas faltas, como dar información imprecisa en su declaración patrimonial y hacer mal uso de los recursos públicos en la compra de una planta de fertilizantes.Ayer por la tarde la dependencia emitió un comunicado en el que informó de la sanción en contra de dos "altos directivos" de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero sin mencionar de forma explícita los nombres de los involucrados.Sin embargo, fuentes cercanas al tema consultadas por La Jornada confirmaron más tarde que los dos ex funcionarios a los que alude la dependencia son Lozoya y Torres.Sin aludir directamente al ex director general de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, la SFP indicó en su boletín que dicho personaje fue inhabilitado como servidor público por 10 años, como resultado de "un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que proporcionó información falsa en la declaración sobre su situación patrimonial".Lo anterior, explicó la dependencia encabezada por Irma Sandoval, se debe a que "en dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos".En lo que se refiere a Torres Garrido, de acuerdo con la misma fuente consultada por este diario, la SFP manifestó que "después de una minuciosa investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos".Por tal razón, "se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario".La SFP añadió en su comunicado sobre el tema que desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas, y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones, que van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales.Además, se han aplicado 112 sanciones económicas, que suman un monto superior a los 656 millones de pesos.Como se recordará, Emilio Lozoya está acusado de recibir en 2014 un soborno de 5 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht –cuando se desempeñaba como director general de Pemex–, a cambio de que la constructora mencionada obtuviera una serie de contratos de realización de obra pública.Por su parte, Édgar Torres ha sido señalado por ordenar en diciembre de 2015 el pago de 635 millones de dólares para adquirir Fertinal, una empresa productora de fertilizantes cuyo capital social no excedía los 185 millones de dólares, y en cambio sí contaba con una deuda bancaria de 264 millones de dólares.