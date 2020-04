Inhumana e irresponsable la Guía Bioética contra coronavirus

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica”, es inhumana porque se elige entre la vida de un adulto mayor y de un joven, e irresponsable porque el Gobierno Federal tuvo tiempo suficiente para preparar una estrategia adecuada y comprar el equipo médico necesario para enfrentar la pandemia.



Así lo señaló Verónica Juárez Piña, diputada federal, al indicar que el documento elaborado por el Consejo de Salubridad General contiene las bases y supuestos para dar prioridad médica y hospitalaria a pacientes con coronavirus que estén en etapas más tempranas de la vida.



Además, en el caso de que se trate de dos personas de igual edad, se proporcionaría el ventilador a aquella que no padezca enfermedades crónico-degenerativas o que su estado físico no esté tan debilitado, es decir, que tenga más probabilidades de sobrevivir y tener una vida más productiva.



El pasado 10 de abril, el Consejo de Salubridad publicó la “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica”.



“Se establece que solo debe de aplicarse en caso de que la capacidad de algunos centros de salud estén sobrepasados o cerca de ser sobrepasados para atender pacientes en estado crítico y al mismo tiempo no puedan remitirlos a otros centros”.



“Establece además las disposiciones que orientarán las decisiones del personal médico. En este contexto, se priorizaría la atención de personas enfermas del Covid-19 demandantes de atención urgente de menor edad, sin otras enfermedades o comorbilidades y que, en suma, tengan mayor esperanza de vida frente a otras también enfermas del Covid-19”.



Por ejemplo: el Paciente A de 80 años necesita de un ventilador y el Paciente B de 20 años también lo requiere, si el primero recibe el ventilador podría vivir 7 años más, pero el segundo viviría 65 años más, entonces éste recibiría toda la atención, explicó la coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.



“El mismo documento expresa que las y los pacientes que tienen mayor probabilidad de sobrevivir con la ayuda de la medicina crítica deben de ser priorizados sobre las y los pacientes que tienen menor probabilidad de sobrevivir, utilizando justificaciones por razones de edad o de comorbilidad”.



Juárez Piña explicó que el 14 de abril la UNAM se deslindó públicamente de haber participado en la discusión y aprobación de la Guía al interior del Consejo.



Tras las críticas recibidas por defensores de derechos humanos y expertos, el documento ya fue bajado del sitio oficial del Consejo de Salubridad y mediante un comunicado se informó que solo se trata de un proyecto sujeto a discusión.