Inicia audiencia de Alonso Ancira en reclusorio Norte; ‘estoy bien de salud’, dice a juez

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte, en la Ciudad de México dio comienzo a la audiencia inicial donde la FGR imputará al empresario Alonso Ancira Elizondo por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra-venta de la planta chatarra de Agro Nitrogenados.



Funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informaron que el ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) y el juez de control se encuentran cada uno en salas alternas por medidas sanitarias debido a la pandemia por covid-19, por lo que la audiencia inició a través del sistema de videoconferencia.



La FGR presentará sus alegatos donde señalara que Alonso Ancira hizo depósitos al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, así como a familiares del ex funcionario, como pago por la venta de la planta a sobreprecio, lo que provocó un daño patrimonial a Pemex.



Con información de Milenio.