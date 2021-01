Inicia el camino rumbo al Vince Lombardi; se enfrentan Bucaneros vs Washington

Escuchar Nota

Washington, DC.- No hay mejor manera de comenzar un nuevo año que con el tan esperado playoff de la NFL. En la primera parte del nuevo Super Wild Card Weekend, el Washington Football Team, campeón de la NFC Este, recibirá en casa a los Bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady. Sin duda, el juego ofrece posibilidades intrigantes, a pesar del amplio favoritismo de los Bucs.



Washington aseguró su lugar en postemporada justo en la ronda final de la temporada regular con una victoria como visitante 20-14 sobre las Águilas.



De alguna manera la retrospectiva 7-9 en 2020 fue lo suficientemente buena para que el equipo ganara su título de primera división desde 2015, que también fue la última vez que el equipo llegó a los playoffs.



Sin embargo, Washington no tiene nada que ver con la incompetencia o el cuerpo blando de sus rivales y ahora tendrá el privilegio de albergar el partido de los playoffs el sábado por la noche como el cuarto favorito de la conferencia.







Sin miedo



Una hazaña impresionante para el equipo dirigido por Ron Rivera, que ganó apenas tres partidos la temporada pasada y tuvo que superar tanta adversidad esta temporada para recuperarse de un inicio perdedor de 2-7.



Con un gran apoyo defensivo y un ataque que evolucionó de mediocre a promedio a manos del Jugador Regreso del Año Alex Smith, Washington no tendrá nada que perder contra el todopoderoso Tom Brady y los Bucs.



Apuntan alto



Finalmente, después de “solo” 13 años y la incorporación del mejor mariscal de campo en la historia de la NFL, los Bucaneros de Tampa Bay lograron asegurar un lugar en los playoffs.







De hecho, los Bucs no han logrado ganar el título de división, que se había convertido en la costumbre de los equipos dirigidos por Tom Brady (a quien los fanáticos de los Patriotas deben extrañar) a lo largo de los años.



Sin embargo lograron entrar a la postemporada como los mejores clasificados como comodín (quinto sembrado) con un gran récord de 11-5, terminando el año como subcampeones en la NFC Sur.



El equipo se basa claramente en la explosión ofensiva, alejándose de tener una defensa “élite”.



Con tantas armas a su disposición y el tamaño de Brady en los playoffs, el partido de hoy marcará el encuentro número 24 de todos los tiempos entre Washington y Tampa Bay.



En el partido más reciente entre los equipos, en 2018, Washington dio un puntaje de 16 a 3, tomando la delantera en la “serie completa”, con 12 victorias contra 11 derrotas.



Los dos equipos se enfrentaron solo dos veces en la postemporada (2000 y 2006). En el primer partido, los Bucs ganaron, ganando por solo un punto (14-13) en la Ronda Divisional. Seis años después, Washington triunfó 17-10 en la Ronda de Comodines.