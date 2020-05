Inicia el lunes acondicionamiento de playas españolas

Escuchar Nota

Madrid.- Aunque España se encuentra en la Fase 0 del desconfinamiento y sin reglas claras para reactivar el turismo de manera segura, el Ayuntamiento de Castro-Uridales anunció que este lunes comenzará el acondicionamiento de las playas del casco urbano de cara a la temporada de verano.



De acuerdo con la dependencia, estas labores comenzarán en el arenal de Ostende y se extenderán a la playa de Brazomar a fin de completar las tareas de limpieza que comenzaron la semana pasada.



El concejal de Medio Ambiente y Mar, José María Liendo indicó que como parte de este proceso se realizarán los movimientos de la arena y labores de desbroce y limpieza de accesos y balaustrada, por lo que estará prohibido el acceso a la zona de trabajo.



El funcionario, pidió a la ciudadanía que no acceda a las playas hasta que se retire la maquinaria de la misma para evitar así posibles accidentes.



Con la temporada de verano a la vuelta de la esquina, los ayuntamientos y los responsables de las playas piensan cómo organizar los arenales y reactivar la derrama económica, mientras que otros prefieren esperar a recibir instrucciones más precisas de las autoridades sanitarias.



El Gobierno andaluz, por ejemplo, se encuentra trabajando en un programa que presentará el próximo lunes en el Consejo de Gobierno bajo la consigna de que "Andalucía va a tener las playas más seguras de España", informó el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.



En declaraciones a la prensa, el funcionario remarcó que el sector turístico en la comunidad, representar el doce por ciento del PIB y el 13 por ciento del empleo, por lo que es una de las estrategias prioritarias.



Por ello, insistió en demandar al Gobierno central un plan de rescate al sector turístico, y aplicar una reducción del IVA del diez al cuatro por ciento hasta final de año.



No obstante, el Gobierno español ha afirmado que los ciudadanos podrán disfrutar plenamente de las playas hasta la Fase 3 de la desescalada, la última antes de la “nueva normalidad” y que aún no tiene fecha probable.



Aunque el gobierno ha asegurado que el agua de mar no supone ningún riesgo, advirtió que las aglomeraciones sí lo hacen, por lo que las personas deberán cambiar muchos hábitos y ser disciplinados en guardar una distancia segura, al menos, hasta que se descubra una vacuna para el COVID-19.



España cuenta con más de tres mil 500 playas repartidas en ocho mil kilómetros de costa, donde cualquiera podrá pasar un rato de soledad, sin cruzarse casi con nadie.