Inicia este sábado Semana Nacional de Vacunación

La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, anunció el inicio de la Primera Semana Nacional de Salud el 23 de febrero.Afirmó que el objetivo es mantener la erradicación y control de enfermedades prevenibles por vacunación, con acciones que permitan disminuir la morbilidad, la mortalidad y contribuir así en la mejora de calidad de vida de las personas.Informó que la meta a cubrir es la vacunación del cien por ciento de niños menores de cinco años, un total de 522 mil en la capital.López habló en conferencia de prensa acompañada por Miriam Esther Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para la Salud Pública de la Infancia y la Adolescencia, y Jorge Ochoa Moreno, director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.Oliva López resaltó el éxito de esta campaña: “Desde 1987 no hay casos de polio ni difteria, desde 1996 no hay casos de meningitis tuberculosa, desde 1997 no hay casos de tétano neonatal, lo que demuestra la capacidad de una acción de salud pública”.Dentro de las acciones que se realizarán, subrayó, la prioridad es la vacunación contra la polio, además de otras vacunas para completar esquemas básicos, entre ellas antirotavirus y antineumocócica.A mujeres embarazadas se les vacunará contra tétanos y difteria. Se distribuirán alrededor de medio millón de sobres de Vida Suero Oral, elemento que cobra importancia en temporada de calor.Anunció la capacitación a madres de niños menores de cinco años sobre cómo prevenir e intensificar signos tempranos de enfermedades diarreicas y enfermedades respiratorias agudas. Todas las acciones, recordó, son totalmente gratuitas y universales.La campaña contará con tres mil 68 vacunadores que operarán en Centros de Salud, puestos semifijos y en brigadas móviles.La actividad se realizará de manera sectorial en conjunto con Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezados en trabajo de terreno por Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.Al respecto, Jorge Ochoa Moreno informó que, además, contarán con cuatro mil 500 voluntarios encargados de la difusión.A nivel nacional, apuntó Veras Godoy, hay estrategias específicas en cada una de las 32 entidades federativas para llegar hasta el último rincón del país, con una meta superior a los 12 millones de vacunas de forma gratuita.Convocamos a toda la población responsable de niñas y niños a que lleven a sus pequeños a vacunar. Esperamos entregarle muy buenas cuentas a la ciudadanía mexicana”, agregó.