Inicia formación de casillas el INE

Saltillo, Coah.- La Junta Local del INE en Coahuila dio ayer el banderazo simbólico de salida a los capacitadores y supervisores electorales que visitarán los domicilios de ciudadanos insaculados para invitarlos a ser funcionarios de casilla en la elección del próximo 7 de junio.



“Estamos dando el banderazo a las casi 900 personas que van a estar en las calles de toda la entidad visitando a las personas sorteadas, para hacer un primer contacto e irlas preparando para que cumplan con su responsabilidad ciudadana”, dijo el vocal ejecutivo de la Junta Local, José Luis Vázquez López.





Proceso



Manifestó que estos capacitadores y supervisores estarán recorriendo el estado para visitar a 290 mil personas, en una primera etapa, pero habría una segunda y hasta tercera hasta lograr confirmar a los 27 mil ciudadanos que se necesitan para integrar las casillas el próximo 7 de junio.



Indicó que estos recorridos durarán 40 días y que los trabajadores del INE portarán indumentaria rosa con logotipos, gorra y gafete, con teléfonos para realizar aclaraciones.



Además, señaló que los capacitadores y supervisores cuentan con una preparación sólida y que se tienen protocolos de seguridad en caso de situaciones de riesgo. Además, tienen el respaldo de las autoridades de Seguridad.



Al evento en Saltillo, que se replicó de forma simultánea en todos los comités distritales de Coahuila, acudieron como invitados la consejera presidenta del IEC, Gabriela de León Farías, y consejeros de los distritos electorales en la Región Sureste.







Respetará IEC el 9M



El Instituto Electoral de Coahuila no descontará el día ni sancionará a las mujeres que falten a laborar el 9 de marzo para sumarse a la manifestación de un día sin mujeres contra los altos índices de violencia de género y feminicidios en México.



Así lo dio a conocer la consejera presidenta del IEC, Gabriela de León Farías, quien se manifestó feminista y en favor de este tipo de reclamos sociales, pues lo que las mujeres buscan es detener la violencia, pero también una sociedad con piso parejo para desarrollar sus capacidades.



“Quienes se quieran sumar en el IEC, podrán hacerlo. Como institución tenemos que apelar a la conciencia de cada quien. Si las mujeres deciden en lo particular unirse a esta lucha, por supuesto que no les descontaremos el día”, manifestó De León Farías.