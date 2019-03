Inicia investigación contra Trump por abuso de poder

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes anunció hoy la apertura de una investigación sobre el presidente estadounidense Donald, Trump, por un posible abuso de poder y obstrucción de la justicia, tras las confesiones del ex abogado personal del mandatario, Michael Cohen.El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jeery Nadler dijo que se enviaron solicitudes a 81 agencias, entidades e individuos, como parte de una nueva investigación sobre "presunta obstrucción de la justicia, corrupción pública y otros abusos de poder por parte del presidente Trump".Señaló que además de la Casa Blanca, Nadler busca información de otros integrantes de la familia Trump, como sus dos hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, así como su yerno Jared Kushner; además de ex funcionarios del gobierno."En los últimos años, el presidente Trump ha evitado la responsabilidad por sus ataques casi diarios a nuestras reglas y normas legales, éticas y constitucionales básicas. Investigar estas amenazas al estado de derecho es una obligación del Congreso y una función central del Comité Judicial de la Cámara", puntualizó Nadler.Por su parte, a Casa Blanca confirmó que recibió una carta de Nadler, dijo la secretaria de prensa, Sarah Sanders en un comunicado. Dijo que "La oficina del asesor y los funcionarios pertinentes de la Casa Blanca lo revisarán y responderán en el momento adecuado".Las solicitudes se dan luego de que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, sentenciado a tres años de prisión, que comenzará a cumplir en mayo próximo, acusó a Trump de "conducta criminal" para ocultar una supuesta relación sexual con la actriz porno Stormy Daniels.Además, de conocer "con anticipación" una filtración masiva de correos electrónicos del Partido Demócrata que sacudió la campaña electoral de 2016, y de mentir sobre sus negociaciones con Rusia, incluso mientras testificaba que no tenía pruebas de convivencia con Rusia.El Comité Judicial de la Cámara Baja, con mayoría de Demócrata, dijo que envió las cartas en las que insta a familiares, socios y asesores políticos de Trump a entregar documentos relacionados con los dos primeros años de mandato.Entre los destinatarios de estas misivas además de sus hijos se encuentran la ex secretaria personal de Trump, Rhona Graff; el director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, y tres ex asesores del mandatario, Hope Hicks, Sean Spicer y Stephen Bannon.De acuerdo con reportes de prensa tendrán hasta el 18 de marzo para entregar la documentación requerida, mientras que el Comité advirtió que podría solicitar órdenes judiciales en caso de que algunos de los implicados se niegue a cooperar.