Inicia juicio oral para esclarecer asesinato de Miroslava Breach

Chihuahua.- Los panistas José Luévano y Alfredo Piñera, ambos funcionarios de la actual administración, y que operaron la grabación ilegal y sin su conocimiento de la corresponsal de La Jornada Miroslava Breach Velducea, fueron citados como testigos, esta mañana, en el juicio oral en contra de Juan Carlos M. O., “El Larry”, organizador del crimen de la periodista.



Ambos políticos fueron llamados, para atestiguar, por parte del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) que les envió los citatorios desde hace poco más de un mes.



Son más de 50 los testigos convocados por el juez sobre el asesinato, ocurrido afuera del domicilio de la comunicadora en la capital del estado hace casi tres años, el 23 de marzo del 2017.



Hasta 2019, José Luévano era secretario particular del actual gobernador Javier Corral, pero antes fungió como secretario general del comité directivo estatal del PAN.



En ese periodo estuvo involucrado en el crimen, al ordenar a su vocero Alfredo Piñera grabar a la también colaboradora de El Norte de Juárez, para deslindarse ante el grupo criminal Los Salazar, de la sierra de Chihuahua, de que ellos no habían filtrado información que tenía que ver con políticos panistas y priístas, quienes eran candidatos con ayuda de esta célula del cártel de Sinaloa.



A Luévano y Piñera se les atribuye la grabación de Breach Velducea enfocada a revelar a las fuentes de información que le proporcionaban datos sobre los políticos de marras, con vínculos con narcotrafricantes, razón por lo que habría sido ultimada.



José Luévano Rodríguez es el actual director del Instituto Chihuahuense para la Infraestructura Educativa (Ichife), y hoy debe declarar ante el juez de distrito, Eduardo Javier Sánchez Torres, en la audiencia



La audiencia contra Juan Carlos M. O., “El Larry”, uno de los supuestos autores intelectuales del crimen, inició este lunes a las nueve de la mañana, tiempo local, en la ciudad judicial federal, ubicada en la avenida Mirador de la ciudad de Chihuahua.



Hasta su detención "El Larry" era jefe de sicarios del grupo delictivo Los Salazar, uno de los brazos operativos del cártel de Sinaloa.



En el juicio, que tiene lugar en el edificio del Poder Judicial de la Federación, están presentes miembros de la familia de la corresponsal, solo 11 representantes de la prensa, así como agentes de Protección Federal, organismos internacionales y nacionales.



En dos ocasiones la audiencia de Moreno Ochoa fue diferida —y el procedimiento permaneció suspendido alrededor de cinco meses— debido a recursos legales que fueron interpuestos por su defensa y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero el 25 de octubre de 2019, el procedimiento penal se reanudó y pudo darse cumplimiento a la sentencia de amparo, y fijar fecha para dar inicio al juicio por asesinato.



Grupos civiles no gubernamentales presionaron para que la audiencia se llevara a cabo en la fecha establecida este lunes 17 de febrero de 2020, sin más dilaciones en el proceso y sea imparcial.