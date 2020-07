Inicia la era T-MEC… TLCAN ‘se despide’ tras 26 años en vigor

Escuchar Nota

En medio de la crisis económica por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que ha generado desempleo e incertidumbre, expertos esperan que el T-MEC sea positivo para México, logre fortalecer el comercio y promueva el crecimiento económico. Sin embargo, han advertido que no es “mágico” ni resolverá todos los problemas.El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció recientemente que el nuevo acuerdo no va a compensar del todo los factores negativos como la pérdida de confianza, incertidumbre y la contracción de la inversión en México, además del impacto por el covid-19. Habrá impulsos positivos, apuntó, pero estos ocurrirán “con lentitud”.En 1990, los entonces presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, y de Estados Unidos, George H. W. Bush, iniciaron conversaciones para contemplar un acuerdo, lo que más tarde llevaría a negociaciones formales.Del lado mexicano, el elegido para encabezar la negociación fue el doctor Herminio Blanco Mendoza, subsecretario de Comercio. El tratado fue firmado el 17 de diciembre de 1992 por el presidente Bush, el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, y Salinas de Gortari, formando el bloque económico y el área de libre comercio más grande del mundo. Tras la firma, el mismo entró en vigor en 1994.​Durante añosYa como presidente, el mandatario estadunidense amenazó con sacar a su país del TLCAN si éste no era “modernizado”, lo que llevó a que el 16 de agosto de 2017 iniciaran las negociaciones para actualizar el tratado.Tras meses de negociación, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, su par estadunidense, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, firmaron el nuevo acuerdo en noviembre de 2018. Más tarde, ya con Andrés Manuel López Obrador en el poder, se firmó el protocolo modificatorio para hacer los cambios al tratado.Derechos laborales. El principal reclamo de los sindicatos de Estados Unidos y Canadá fue que en México hubiese garantía de la democracia sindical, las negociaciones colectivas, el aumento al salario mínimo y la creación de un sistema de tribunales que resuelvan las disputas laborales.Aumentará de 62.5 a 75 por ciento las reglas de origen del contenido de los automóviles fabricados en la región. Ocurrirá mediante un aumento gradual hasta 2023. Además 70 por ciento del acero y aluminio de un vehículo debe ser norteamericano.Es una medida que costará a México pues obliga a que 40 por ciento del vehículo lo fabriquen trabajadores con salarios superiores a 16 dólares la hora, pues el salario mínimo nacional es de 123 pesos diarios (poco más de 5 dólares).Para modernizarse, el T-MEC también incluye nuevos capítulos de comercio digital, medio ambiente, competitividad, anticorrupción, buenas prácticas regulatorias, y pequeñas y medianas empresas.Ley de Propiedad Industrial. Implica cambios sobre el manejo de patentes de la industria farmacéutica, con mucho poder en Estados Unidos, que ponen en duda todavía la producción de medicamentos genéricos en México.Información de Milenio