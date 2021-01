Inicia la fiesta de los partidos de comodines de la NFL

Escuchar Nota

Este fin de semana será de intensa actividad, luego de que este sábado y domingo arrancan los, donde 14 equipos buscaran en el emparrillado alcanzar su pase a la ronda divisional y aspirar llegar alHay que mencionar que esta temporada, el sistema de competencia ha sufrido una modificación, por lo que ahora hay siete equipos en cada conferencia y no un número par como antes.Tantode la Conferencia Nacional como losde la Conferencia Americana se han ganado el derecho a descansar en los comodines por ser los dos mejores de la fase regular.• Colts de Indianapolis vs. Bill de Buffalo (12:00)• Rams de Los Ángeles vs Seahawks de Seattle (15:40)• Buccaneers de Tampa Bay vs. Washington (19:15)• Ravens de Baltimore vs. Titans de Tennessee (12:05)• Bears de Chicago vs. Saints de New Orleans (15:40)• Browns de Cleveland vs. Steelers de Pittsburgh (19:15)