Inicia la reactivación en PN con reglas claras

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- A través de un comunicado oficial, el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Bres, anunció la reapertura de la economía en la ciudad este próximo viernes 15 de mayo para los micro, pequeños y medianos negocios, quienes deberán de cuidar las medidas sanitarias en sus establecimientos.



En primer término, el alcalde expresó que durante las últimas dos semanas se ha estado trabajando arduamente, tanto con el Gobierno de México, a través de las secretarías de Economía y del Trabajo, como con el Gobierno del Estado de Coahuila, a diario, junto al gobernador y los diferentes secretarios, de Trabajo, de Economía y de Desarrollo Social, buscando llegar a un consenso que podamos llevar a la práctica de cómo llevar a cabo el cuidado en materia de salud, pero ya empezando a abrir la economía de ésta, nuestra casa.



“Sin duda que es un paso difícil, porque primero y ante todo, estos 2 meses que cumplimos este jueves 14 de mayo, han significado para todos los nigropetenses un gran sacrificio, no solamente aquellos que han tenido que dejar su trabajo, producto de que la empresa donde trabajaban cerró. Es algo difícil que debemos de entender todos, que debemos seguir cuidándonos para nuestros hijos y nietos, espero que puedan seguir gran parte del día en casa, haciendo actividades con el más extremado cuidado”, externó Bres Garza.



El alcalde enfatizó en que la salud sigue siendo la prioridad de todos los nigropetenses y aunque no es para festejar, afortunadamente al día de hoy, tan solo existen 34 personas contagiadas, que es un número bajo, de estos, 20 han sido dados de alta, el resto se evalúan y siguen adelante en su recuperación satisfactoriamente, lamentablemente se ha registrado un deceso, por ello se debe de seguir en este camino y es donde cada nigropetense debe apoyar y ayudar.



Bres Garza detalló que después de las deliberaciones, la industria automotriz que en gran medida es la que tenemos en Piedras Negras, volverá a abrir sus puertas. Con el más delicado cuidado, las empresas cuidarán que todos los que ahí trabajan estén en sana distancia, además de que se les tome la temperatura y mucho más.



Toda la industria de exportación reanuda labores este lunes 18 de mayo, esperemos que sea por el bien de todos.



En cuanto al comercio, la microempresa, aquellos pequeños negocios que el pasado 14 de marzo tuvieron que cerrar sus puertas, se llegó a un consenso y a continuación se delinean los parámetros contemplados:



Centros y plazas comerciales



Mientras que grandes supermercados han estado abiertos y cuidan la sana distancia, la cantidad de clientes y muchas otras cosas, ahora también las plazas comerciales, que alrededor de ellas hay pequeños negocios, van a abrir sus puertas.



Restaurantes



En restaurantes, hay desde el más grande hasta el más pequeño, se tendrá que sanitizar el establecimiento todos los días, aplicar filtros a la entrada, checando la temperatura de los clientes.

Parques y lugares públicos



No se permitirán actividades que tengan que ver con deporte de contacto, lamentablemente ni el futbol, béisbol ni cualquier deporte que tenga contacto y que se acercan mucho los niños, jóvenes y adultos.



Se buscará que quien visita el parque, las macroplazas o cualquier otro lugar, lo puedan hacer para respirar el aire puro y lo haga solo o acompañado respetando la sana distancia.



Si le gusta correr o andar en bicicleta, que lo haga, pero siempre cuidando esto, no en forma colectiva, que no sean grandes cantidades de personas.



También se evitarán los maratones, cabalgatas y todo aquello que busque reunir una gran cantidad de personas, en esta primera etapa.



Micro, pequeña y mediana empresa



Un tema muy importante, la micro, pequeña y mediana empresa como tiendas, salas de belleza, estéticas, peluquerías, boutiques, tiendas de regalos, zapaterías, mueblerías, refaccionarias, tiendas de accesorios, joyerías, etc; deberán sanitizar su establecimiento, recibir a los clientes en la entrada con gel antibacterial, cuidando la cantidad de personas que estén dentro del establecimiento.



Los negocios que por su giro lo permita trabajarán si es posible con citas, como podría ser el caso de las estéticas, siempre en la sala de espera, cuidando que no sean más de las personas que den una sana distancia.



Las actividades profesionales como despachos contables, de abogados, consultorios dentales, notarías, consultorías y todos aquellos negocios que tengan sala de espera, también cuidar la sana distancia, además de establecer los filtros de entrada.



Eventos privados, los festejos, lo que se acostumbra de las loterías, velorios, sepelios, buscar que no exista una gran concentración de personas en un velorio, que sean 10 o menos y que se turnen para entrar. Las loterías que se dan en las colonias, que sean de no más de 10 personas y de sana distancia.



Los propietarios de los mercados, que pueden ser “pulgas”, se permitirá que renten los espacios, pero cuidando la distancia entre cada negocio y que los vendedores también cuiden que existan pocas personas y con sana distancia.



Celebraciones religiosas y eventos



Quien acude al templo, parroquia o iglesia, que entraban por goteo a esperar la celebración o la misa, se seguirá haciendo, pero dentro de ella se tendrá espacio entre cada persona sentada y al momento de salir, lo harán por diferentes lugares, que cada iglesia, parroquia o templo junto a sus pastores o sacerdotes indicarán.



Otros lugares que concentran a gran cantidad de gente como auditorios, galerías, espectáculos masivos, cines, bares, cantinas, discotecas, antros y albercas, en este momento y en esta primera etapa no se van a permitir.



El presidente municipal enfatizó que las prohibiciones serán momentáneas y que si en menos de 15 días, que revisaremos la segunda etapa, se sigue manteniendo el control del contagio, sin duda que lo que se menciona que en esta primera etapa no se va a permitir, se podría valorar el reabrirlos.



“Hemos visto en otros lugares que se ha reabierto la economía y que se han disparado los contagios, es lo que no queremos en Piedras Negras y por eso también trabajar con los alcaldes y alcaldesas de nuestras ciudades vecinas, Nava, Guerrero, Morelos, Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Ciudad Acuña, para que como comunidad regional nos cuidemos por la gran actividad que existe de gente que nos visita o que nosotros vamos a estos lugares”, aseguró Bres Garza.



De igual forma, el alcalde solicitó el apoyo de todos los involucrados en esta primera etapa, donde gran parte de las microempresas, los pequeños comercios se reabren con el más grande cuidado de la salud.



“Sigamos haciendo de Piedras Negras una ciudad ejemplar, que ha cumplido con todos los protocolos para cuidar lo más importante, la salud de cada uno de nosotros”, concluyó.



LOS QUE ABREN



Centros y plazas comerciales



Podrán abrir con filtros sanitarios.



La gente deberá mantener una distancia de dos metros.



Clientes y dependientes deberán utilizar cubrebocas.



Restaurantes Aplicarán filtros.



Tomarán temperatura de comensales.



Solo se llenará al 50 por ciento de su capacidad, no más.



Respetarán una sana distancia.



Habrá cuidados extremos en todos los aspectos, incluidos cubiertos y losa.



Parques y deportes



Visitas a parques y plazas de preferencia deberán hacerse solo o acompañado, siempre con el respeto a la sana distancia.



Mipymes



Salas de belleza, tiendas, peluquerías, boutiques, tiendas de regalos, zapaterías, mueblerías, etc., podrán abrir siempre y cuando saniticen su establecimiento.



A los clientes deberán proporcionarles gel sanitizante a la entrada.



Tendrán que cuidar la cantidad de personas que estén dentro de los establecimientos.



En negocios con sala de espera (médicos, contadores, consultores, etc.) deberán cuidar la sana distancia, más otros filtros de entrada.

En velorios, máximo deberán estar 10 personas adentro.



En las “pulgas” o comercio ambulante será obligatorio sanitizar varias veces al día. Deberá haber una distancia prudente entre cada negocio.

Misas, bodas, quinceañeras y demás eventos.



Sí se podrá ir a misa, pero con cierta distancia entre cada feligrés.



No se celebrarán bodas, quince años, bautizos, primeras comuniones, graduaciones ni fiestas infantiles en salones de eventos o lugares públicos, pero en la casa sí, con ciertos requisitos.

Zumba, yoga o aeróbics podrán abrir, pero con máximo de 10 personas dentro.



A esperar



Bares, cantinas y centros de espectáculos aún no podrán abrir.



Auditorios, galerías, espectáculos masivos, cines, bares, cantinas, discotecas, antros, gimnasios y albercas en esta primera etapa no podrán abrir.



No se permitirá actividades que tengan que ver con deporte de contacto, lamentablemente, ni el futbol, béisbol ni cualquier deporte que tenga contacto y que se acercan mucho los niños, jóvenes y adultos.