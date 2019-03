Inicia mando en NL defensa legal

Porque resultó afectado en su nombre y su prestigio, el ex director general de Policía y Tránsito de San Pedro, Raúl Leal Tamez, inició esta tarde sus acciones de defensa para demostrar su inocencia.Acompañado de su abogado, Miguel Ángel Balderas, el ex jefe policiaco acudió alrededor de las 15:30 horas al Centro de Orientación y Denuncia, ubicado en el inmueble del Cuartel de Seguridad Pública del Estado en la Colonia Independencia, para informarse del contenido de la carpeta de investigación en su contra, iniciada por supuestamente ordenar la liberación de dos sospechosos.Ahí le dijeron que su denuncia se remitió a la Agencia de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Cumbres, donde la revisaron.Leal dijo que buscará demostrar su inocencia y la realidad de lo ocurrido.Dependiendo de la acción de la Fiscalía General, agregó, decidirá si denuncia o no.El ex jefe policiaco se negó a opinar si aparece en el video que circuló en redes sociales, en el que se asegura que estuvo en el lugar.Leal renunció ayer a su puesto, mediante un vídeo en redes sociales, argumentado que se retiraba para emprender acciones legales encaminadas a defenderse.Leal fue detenido por elementos de Fuerza Civil el miércoles alrededor de las 18:00 horas por presuntamente ordenar a policías sampetrinos la liberación de dos hombres que habían sido detenidos como sospechosos, y uno de ellos tenía órdenes de aprehensión por fraude, robo y robo con violencia.Diez días antes, Felipe de Jesús Gallo, renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro.Desde el 9 de febrero, la seguridad del municipio quedó a cargo de Fuerza Civil para que los elementos, los policías y tránsitos municipales fueran sometidos a pruebas de control de confianza, ante las sospechas de infiltración del crimen organizado.