Inicia Maribel Guardia 2020 ¡en bikini!

Maribel Guardia sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía posando en bikini para enviar un mensaje deseándole Feliz Año Nuevo a sus seguidores.La actriz de 60 años robó suspiros de algunos de sus fans; hasta el momento la imagen supera los 130 mil Me Gusta."Que tus primeros pasos este #2020 te lleven por caminos positivos que nunca recorriste, que te dirijan a conquistar tus sueños, a que hagas pausas para celebrar la vida, y aunque te caigas, que puedas levantarte las veces necesarias para continuar y dejar huellas. En el sendero que no has de volver a pisar Que Dios habite en ti, los quiero", escribió en la publicación.Guardía disfrutó esta temporada en familia y en otra fotografía difundida en la misma red social, se le observa junto a su familia y cargando a su nieto José Julián.