Inicia Morena proceso de expulsión a Alejandro Rojas

Después de presentar todas las pruebas necesarias, si la CNHJ de Morena me expulsa, significaría quitarme del camino para que no compita por la dirigencia nacional, acusó El consejero de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, manifestó su confianza en no ser desaforado, "porque desaforarme significaría quitarme del camino para que no compita por la dirigencia nacional de Morena; y yo voy a competir”, indicó.Entrevistado al concluir la primera fase de la audiencia de conciliación que se lleva a cabo en su contra por supuestamente violar los estatutos de Morena, dijo que confía en que en los próximos 15 días los integrantes de la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) del partido recapaciten; “lo que he denunciado es para fortalecer la unidad y democracia al interior de Morena”, destacó. "Me voy confiado, con serenidad porque vi que no tenían todos los elementos, además tienen información equivocada; yo les dejé elementos para probar que están iniciando un proceso incorrecto".Dejó claro que nunca ha sido su objetivo insultar, calumniar ni denostar a nadie, "simplemente he relatado los hechos, he señalado desviaciones", además de que he insistido en diversos actos antidemocráticos que han sido denunciados públicamente con anterioridad por los propios militantes de Morena, indicó Díaz Durán.El también Senador suplente de Ricardo Monreal adelantó que cuando se abra la convocatoria se va a registrar “para que no solamente se elija democráticamente la futura dirigencia nacional, sino también las dirigencias estatales y municipales, que son más importantes”.El Consejero Estatal está acusado de violar el artículo 3 de los estatutos de Morena por hablar ante medios de comunicación de asuntos del partido y realizar acusaciones de corrupción al interior del órgano político. Rojas Díaz-Durán asistió a la sede nacional del partido alrededor de las 11:00 horas, para cumplir con un citatorio como parte del expediente CNHJ-TAMPS-189/19, que fue iniciado de oficio en su contra.Al terminar la audiencia de conciliación no se llegó a ningún acuerdo por lo que el proceso pasará al desahogo de pruebas y presentación de alegatos, para lo que se cuenta con un plazo de 15 días hábiles. Entre los consejeros presentes en la audiencia participaron Héctor Díaz Polanco y Adrián Arroyo. Al concluir la audiencia, Alejandro Rojas Díaz-Durán dijo que continuará su recorrido por el país para escuchar el sentir de militantes y ciudadanos; el día de mañana visitará la ciudad de Guanajuato.con información de Efrén Mayorga