MIN X MIN: Inicia primera audiencia de Emilio Lozoya

Un juez federal convocó para este martes 28 de julio la, envuelto en varias acusaciones de corrupción y quien, informaron las autoridades.A las 09:35 h de este martes, el juezinició la audiencia relativa a la causa penal 211/2019.Los abogados del extraditado son Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas PomedaEmilio Lozoya confirma a sus representantes legales y los designa como sus abogados. En el mismo acto, los mismos protestaron el cargo de abogados defensores. Tiene derechos: a ser tratado como inocente, designación de su defensa.La audiencia es desahogada a través de videoconferencia “dadas las condiciones de salud” de Lozoya, quien, informó la Fiscalía General de la República en un mensaje en sus redes sociales.El Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, dedicará esta audiencia a la, agregó.Las partes involucradas “podrán acudir al centro de justicia a intervenir en la audiencia; o si lo prefieren, a través del sistema de video conferencia”, indicó la Fiscalía.Se espera que en esta primera audiencia el juez de control verifique. Además, comunicará al detenido losEn la primera audiencia, que tendrá lugar en el Reclusorio Norte de Ciudad de México, se abordará el asunto de la, cuyo director,, fue arrestado el año pasado en España.Sobre el casoasí como para obras públicas ya en el Gobierno.La Fiscalía General de la República tendría que hacer una solicitud para que Emilio Lozoya sea considerado testigo colaborador.Emilio Lozoya, quien fue coordinador de Vinculación Internacional de la campaña electoral del expresidente, es sospechoso de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.El exjefe de la petrolera estatal mexicana entre 2012 y 2016 está acusado de, de los que presuntamente cuatro millones fueron para la campaña presidencial y el resto para obras en el gobierno.Además, el exfuncionario es presunto implicado en una la compañía Altos Hornos de México (AHMSA).Por esta razón, la FGR también acusa a la hermana de Lozoya,, y al presidente de AHMSA, Alonso Ancira, detenido en España desde mayo del año pasado.Lozoya aceptó ser extraditado tras llegar a un pacto con la Fiscalía General de la República con el que revelará a otros implicados en esas tramas.De acuerdo con documentos filtrados a la prensa,Lozoya asegura quese usaron como soborno para que el opositor Partido Acción Nacional (PAN) aprobara laimpulsada por Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2013, que abrió el sector a los privados.Artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales:Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general.Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código.Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial.: Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este Código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento.Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este Código. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva.Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las persona.Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen.Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un Órgano jurisdiccional previamente establecido.Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida.La persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído, no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos.