Inicia Pronnif peritaje por abuso de familiar a menor saltillense

Escuchar Nota

Luego de dar a conocer el caso de una menor que presuntamente fue, la madre de la menor aseguró que tras dar a conocer su caso la ayuda llegó, pues ahoraen la residencia donde ocurrieron los hechos, además de tomar las declaraciones de los testigos, siendo el padre de la menor el principal testimonioel orden de lo que le sucedió a mi hija. (…) Vamos a acabar de complementar el peritaje en el domicilio de mis papás y espero que con esto no se tarde la orden de aprehensión en contra de esta persona”, comentó la madre.Con lágrimas en los ojos,, pues consideraba que su caso no iba a ser escuchado o quedaría impune, pero a medida de que tomó la decisión de denunciar y hacerlo público, su entusiasmo es notorio.Me han dado una respuesta muy rápida en tan poquitos días, la cual no me esperaba y pues creo quepara que se haga justicia por mi hija”, agregó.Además comentó que será en próximos días cuando las autoridades que llevan su caso