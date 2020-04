Inicia reapertura de cines en Estados Unidos

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Los cines de Texas podrán reabrir sus puertas el próximo viernes, así como restaurantes, tiendas minoristas y museos, anunció el Gobernador Greg Abbott.



De acuerdo con Variety, Texas es el estado más reciente en Estados Unidos en permitir la reapertura de sus cines, aunque no se espera que las grandes cadenas vuelvan a poner en funcionamiento sus negocios sino hasta julio.



"Este es un permiso para abrir, no es un requisito", dijo Abbott, quien añadió que los establecimientos sólo podrán operar con un 25 por ciento de su capacidad.



El mandatario dijo que barberías, peluquerías, bares y gimnasios no están en el listado de lugares que podrán volver a abrir en esta fase inicial, pero señaló que esperaba que pudieran reanudar sus actividades a mediados de mayo.



Georgia también permitió la reapertura de locales este lunes, aunque aparentemente casi no hay espacios que hayan decidido hacerlo; ambos estados se unen con estas medidas a Carolina del Sur, Oklahoma y Alaska.



El Presidente Donald Trump dijo la semana pasada que no estaba de acuerdo con la decisión del Gobernador de Georgia, Brian Kemp, de reabrir sus establecimientos puesto que considera que es demasiado pronto para hacerlo.