Inicia recontratación en Fonoteca Nacional

"Ahora sí inició el proceso de recontratación de algunas personas en unas condiciones de menos horas de trabajo y menos percepciones, ya han estado llamando a algunos de los compañeros, sí marca un avance que en general vemos con buenos ojos", dijo Bruno Bartra, uno de los voceros del colectivo.



"El colectivo mantiene su posición de buscar la recontratación de todos este año y estar buscando con más largo aliento la basificación, aunque el camino sea largo, hay que recorrerlo", añadió Bartra.



inició la recontratación de trabajadores deaunque con horarios reducidos y menores percepciones.Tras concluir la segunda reunión con funcionarios de la, el colectivo de trabajadores informó que si bien lo consideran un avance no renuncian a su reclamo de recontratar al total de trabajadores dedespedidos en diciembre.En algunosy en la mayoría de los casos la mitad de las percepciones, mientras que en otros, la reducción es del 30 por ciento, además, se reducirá a nueve meses el periodo laborado este año, apuntóNo se precisó el número de trabajadores que habrían sido contactados para iniciar el proceso deLa decisión de aceptar o no ser recontratado bajo estas condiciones es individual.Recordó que uno de los objetivos del colectivo es lograr la estabilidad para laAunque no se fijó fecha para una nueva reunión, se acordó con el director de lapresente en la reunión,, que se mantenga abierto el canal de comunicación.