Inicia registro de aspirantes para Universidades del Bienestar

Ciudad de México.- En los primeros 9 días en que se abrió la convocatoria para la contratación de docentes para las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez”, se han recibido más de 2 mil solicitudes y a partir de este miércoles, 10 de junio, que quedará abierta la invitación para el registro de aspirantes a alumnos de esta institución, anunció Raquel Sosa, coordinadora de esa casa de estudios.



Al participar en la conferencia de prensa sobre el informe diario de los avances de los Programas del Bienestar, la funcionaria comentó que se ha estimado que se recibirán alrededor de 32 mil estudiantes, pero que se tiene un capacidad hasta para 40 mil.



La convocatoria para los aspirantes a personal docente inició el 1 de junio y cerrará el próximo 15 de presente mes, en tanto que en el caso de los estudiantes se abrirá del 10 al 30 de junio.



Respecto de algunas de las características y retos para los profesores dijo:



“Enfrentando, a veces, condiciones muy difíciles de los lugares. Es muy importante que tengan un alto nivel académico naturalmente y hemos elegido a los mejores, las/los mejores; pero más importante, sensibilidad para trabajar en una comunidad y que no le tengan miedo ni dificultad de trasladarse a cualquier parte del país en donde estamos trabajando en las escuelas”.



Destacó que muchos profesores con los que se cuenta actualmente provienen de importantes universidades como la UNAM y que se busca garantizar que sean lo mejores y que cumplan con alta calidad, muchos de los cuales ya no están interesados en las glorias, sino en la posibilidad de integrarse a una iniciativa de la trascendencia de las Universidades para el Bienestar.



Respecto de la construcción de las universidades, indicó que se tiene terminadas 80 de la 100 plateadas inicialmente y que se abrirán y construirán 40 más, para lo que el presupuesto del 2020 es similar al de 2019, por mil millones de pesos, de los que 750 son destinados a la construcción de inmuebles universitarios y su equipamiento y alrededor de 250 millones a pago de salarios a profesores y que la estructura orgánica absorbe solo un 1 por ciento. Dado que no se tiene gasto de operación.



Respecto de los requisitos para los aspirantes a docentes, informó que se requiere título universitario; experiencia profesional mayor a 5 años; cédula profesional; identificación oficial, currículum vitae; evidencias de su práctica académica o profesional y carta de exposición de motivos.



En cuanto a los aspirantes a estudiantes los requisitos son: certificado de estudio de bachillerato; carta de motivos, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.