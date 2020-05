Inicia Riquelme programa de pruebas Covid ‘Por una Comarca Saludable’

Escuchar Nota

“Vamos a empezar de una manera aleatoria, serán 100 pruebas por cada Unidad de atención Covid en la Comarca Lagunera”, apuntó Riquelme Solís.



RRANCA MARS PROGRAMA DE PRUEBAS COVID-19 ‘POR UNA COMARCA SALUDABLE’+ Resultado del convenio de colaboración entre los estados de Coahuila y Durango, se aplicarán adicionalmente mil 500 pruebas de detección en las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.+ Gobernador Miguel Riquelme indica que existe interés en realizar la mayor cantidad de pruebas, las cuales se traducirán en una mayor detección oportuna en la region.El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís instruyó al arranque del programa “Por una Comarca Segura”, que permitirá la aplicación extraordinaria de mil 500 pruebas de detección de CoVid-19 a la población en general., donde a través de unidades móviles y los Hospitales Covid-19 serán realizadas.El Gobernador externó que al efectuar una mayor cantidad de análisis, por consecuencia habrá una detección oportuna de casos, dado que se amplía la búsqueda intencionada y así se podrán realizar las acciones respectivas en cada sector.Destacó que se inicia una campaña sin precedentes en el País, resultado de los trabajos del Comité Interinstitucional de Salud de la Comarca Lagunera., celebrado en el Hospital General de Zona No. 16 del IMSS, alertó que en los últimos días se han incrementado los casos en estas ciudades, por lo que es necesario reforzar las medidas preventivas., que realiza 500 análisis diarios.Además de poner a disposición ambulancias y vehículos para toma de muestras en domicilios.Durante el inicio del programa estuvieron presentes el Delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue; Alejandro Cantú López, Secretario General del Sindicato del IMSS Coahuila; y Jorge Abularach Lugo, presidente de la Cruz Roja de Torreón.Además de Erik Varela Cortés, subsecretario de Emergencias Médicas; Marco Aurelio Burgos Martínez, subsecretario de Servicios de Salud, y César del Bosque Dávila, Jefe de la Jurisdiccion Sanitaria No. 6., realizó también un recorrido en la Colonia Rincón La Merced, en Torreón, para supervisar el adecuado funcionamiento de las cabinas móviles instaladas para tomar muestras a la comunidad.También visitó las unidades que ofrecieron servicio de detección en los terrenos de la Expo Feria de Gómez Palacio, Durango.“Tan sólo en dos días realizaremos cerca de 500 pruebas”, apuntó.En este lugar, por medio de transporte público se llevó al lugar a los interesados, quienes fueron atendidos por personal de salud.para desarrollar esta acción con el mismo propósito: la detección oportuna de casos.Apuntó que mañana lunes las unidades estarán en la Jurisdicción Sanitaria No. 6, en la Colonia Ampliación Los Ángeles .