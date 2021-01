Inicia transición en la SEP

Escuchar Nota

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Esteban Moctezuma, informó que dio inicio al proceso de transición de la dependencia con su nueva titular, Delfina Gómez.En su cuenta de Twitter, Moctezuma Barragán señaló que se encuentran presentando las áreas, así como revisando temas de programas y asuntos pendientes.Asimismo, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, lanzó un mensaje de despedida para los docentes mexicanos, en vísperas de dejar su cargo para incorporarse al servicio público exterior como Embajador de México en Estados Unidos.Moctezuma aprovechó el primer Consejo Técnico del año para agradecer a los maestros de México y decirles hasta luego.El presidente Andrés Manuel López Obrador les envía a todas y todos ustedes un cordial saludo y me ha solicitado permanecer al frente de la Secretaría de Educación Pública hasta el día previo a que me vaya a Washington como Embajador de México ante los Estados Unidos de América”, dijo al inicio de su mensaje.Maestras y maestros, amigas y amigos. Ha sido un gran orgullo para mí trabajar durante estos dos años como titular de la Secretaría de Educación Pública federal.Sepan que el haber estado al frente de las maestras y los maestros de México y trabajando hombro con hombro de con ustedes me ha colmado de las mayores satisfacciones en mi trayectoria profesional y en mi sentimiento personal. Siempre llevaré en lo más profundo de mi corazón la inmensa satisfacción de haber visto al pueblo mexicano revalorar en su justa dimensión al magisterio nacional y se lo ganaron con su trabajo y su compromiso”, indicó el titular de la SEP.Con información de Excélsior