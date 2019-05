Inician carteros con recaudación de alimentos

La oficina postal de correos local a través de la Asociación Nacional de Carteros, pondrá en marcha la recaudación de alimentos no perecederos que los ciudadanos podrán dejar (si lo desean) en las bolsas que los carteros han comenzado a dejarles desde inicios de la semana.Es una actividad voluntaria en la que participan los carteros a nivel nacional y que tiene como objetivo destinar lo recaudado a familias de bajos recursos, dijo Ernesto Saucedo, el jefe de la oficina postal.Dijo que este año se espera recabar un promedio de 2 mil libras de alimentos y superar las registradas el año pasado que fueron únicamente 700 libras.Tanto Saucedo com Gilberto Martinez quien es el encargado de los carteros señalaron que los 7 años anteriores en que se implementó este programa, recaudaban hasta 7 mil libras de comida y desconocen del porque la no participación de la comunidad.Aunque es voluntario, dijeron que se espera la intervención de la comunidad pues es una causa noble.Declararon que los alimentos pueden ser en latas o en cajas para evitar se echen a perder mientras son almacenados en los bancos de comida locales previo a su distribución.Las personas que vayan a donar comida, podrán dejarlas en las bolsas que aparecerán en los buzones deberán dejarlas cuando calculen ya vaya a pasar el cartero, el sábado único día.