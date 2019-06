Inician el voleibol mixto en Sabinas

Once equipos son los que se encuentran participando en la Liga de Voleibol Mixto que esta semana inició su primera jornada, y en la que van liderando Modena, Búhos de la Normal de San Juan, Tec, Mineros y Sombras.El presidente de la liga, Jesús Alberto Acuña, mencionó que los juegos se celebran a partir de las siete de la tarde en las canchas de la Unidad Deportiva (culminando los mismos a las diez de la noche aproximadamente). Siendo tres juegos el martes y dos el jueves, descansando uno por semana.Correspondiéndoles jugar este martes 4 de junio a Modena Vs Karasuno, Indestructibles Vs Búhos, y Yetis Vs Tec, mientras el jueves 6 de junio, los encuentros fueron de las Azucenas Vs Mineros y Sombras Vs Vacas Locas, correspondiéndole descansar en esta primera jornada a los de la Uane.La segunda fecha tocará jugar el martes 11 de junio a Azucenas Vs Uane; Yetis Vs Vacas Locas e Indestructibles Vs Mineros, mientras el jueves 13 de junio les corresponderá jugar a Karasumo Vs Tec y Modena Vs Búhos.El comité organizador de la Liga de Voleibol Mixto se encuentra integrado por Jesús Alberto Acuña, presidente; Jorge Bárcenas, secretario y Juan Galaviz como tesorero, los que tuvieron a bien dar inicio a este deporte que ya se requería en el municipio.En los encuentros desarrollados el martes, los resultados en el encuentro de Modena Vs Karasuno, fueron: 26-24 a favor de Karasuno el primer set y el segundo 25-19 a favor de Modena, por lo que se fueron a un tercer set, mismo que ganaron los de Modena por 15-7.