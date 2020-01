Inician las VQueens preparación rumbo a la temporada 2020

Leer Nota

Saltillo, Coah.- VQueens está de vuelta tras más de cuatro meses de i-nactividad. La mayoría de las jugadoras y prospectos se reunieron este martes por la noche para ver en la condición física en la que se encuentran.



Francisco Rodríguez, entrenador en jefe, junto con su staff, recibió a las muchachas en el estadio Olímpico, en donde hicieron un breve entrenamiento, continuando ayer y hoy por la noche.



A las chicas “veteranas” se les unieron otras que buscan un lugar en el equipo bikini y serán de refuerzo ante las bajas de este año, una de ellas la de Dulce Valero, quien se va a Estados Unidos, así como la posible de Jazmín Jaramillo, al cambiar de residencia a Cancún, la de Valeria Contreras y Fernanda Roldán.



“Hoy empezamo, a agarrar condición, hay muchas jugadoras que se mantuvieron en gimnasio, estuvimos dándoles el seguimiento, otras con el crossfit y otras en algo diferente, se metieron a hacer carreras de larga distancia y trabajando la condición física”, indicó Rodríguez.



Esta semana es de reclutar y recibir a las jugadoras, pero la próxima semana descansan, debido a que entrenadores y algunas jugadoras estarán con las selecciones de Coahuila en Arlington, Texas, en el International Bowl, el cual arranca este fin de semana.



El primer juego de pretemporada será a finales de febrero ante Wolfpack de Monterrey a visitas recíprocas, pero no se han definido aún fechas, horarios y lugares.



De las bajas o posibles bajas, indicó que está en “veremos” algunas de ellas, como es el caso de Maritza Jaramillo



“Maritza se fue a vivir a Cancún, obviamente no podrá seguir con nosotros, estamos en pláticas con ella, no se quiere despegar del equipo”, comentó.