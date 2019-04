Inician operativos a taxis que incumplen derechos de ruta

Este lunes el Municipio de Piedras Negras dio inicio a operativos con los que se pretende detectar a taxis que aún no han cumplido con sus obligaciones, así lo informó el coordinador de transporte, Félix Jaime Garza señaló que ya fue remitida una unidad que no contaba con seguro ni tenía cómo comprobar su pago de derecho de ruta.El funcionario precisó que en estos casos se les entrega una multa, una vez pagada deben también erogar en sus derechos de ruta, placas, seguro del taxi y todo lo que concierne el vehículo para ser utilizado como medio de transporte en la ciudad.“Hemos visto que los operativos fijos no nos dan resultado, entonces andamos en la ciudad patrullando, son aleatorios y de esa forma es en la que incluso los Uber los hemos detectado en circulación” manifestó al argumentar que todas las unidades son llevadas al depósito de carros del corralón municipal.