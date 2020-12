Inician participación en el Torneo del Pavo y Coahuila va por todo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Coahuila inició su participación en el Tradicional Torneo Nacional del Pavo Edición 52, evento online que convocan la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas y la Asociación de Halterofilia de San Luis Potosí.



Esta copa virtual se efectuará del 7 al 17 del diciembre, con la participación de 14 halteristas del estado.



Por Coahuila verán acción atletas de los municipios Saltillo, Torreón y Monclova, en las categorías Sub 13, 15, 17, 20, 23 y Primera Fuerza.



En la convocatoria se informa que con este evento se inician los procesos selectivos obligatorios para conformar las Selecciones Nacionales en ambas ramas, rumbo a las competencias que establece el calendario de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, así como también los campeonatos que convoca la IWF en las categorías sub 17, sub 20 y mayores, incluyendo a los atletas que se encuentran debidamente registrados y han cumplido con todos los requerimientos del Proceso Olímpico.