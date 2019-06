Inician pláticas por T-MEC en EU

La Administración del Presidente Donald Trump inició este martes pláticas con líderes demócratas en la Cámara Baja de Estados Unidos, de quienes depende que el nuevo Tratado de Comercio con México y Canadá (T-MEC) sea ratificado antes de agosto.A un mes antes de que el Capitolio salga a su receso de verano el 26 de julio, el Representante Comercial de EU, Robert Lighthizer sostuvo un primer encuentro con legisladores para intentar solventar reservas sobre el tratado en temas laborales y ambientales, entre otros."Siento que ellos están más apurados de lo que estamos nosotros", dijo Jan Schakowsky, congresista demócrata por Illinois al salir de una reunión de una hora con Lighthizer.La primera reunión consistió en la demanda de los demócratas eliminar por completo la protección de 10 años para la propiedad intelectual de pruebas de medicamentos biológicos.Zanjar este punto sería necesario para llevar a la mesa otro tema más complicado: un mecanismo de cumplimiento que obligue a México a cumplir sus leyes laborales y ambientales."Tomará algo de trabajo importante. Pienso que veremos cambios en el acuerdo", dijo Schakowsky.Dado que México ratificó el T-MEC, cualquier cambio al texto central que pudiera haber en EU, en materia de un mecanismo de cumplimiento laboral y ambiental, haría aún más complicadas las cosas, dado que los cambios habrían de ser votados una vez más por el Senado mexicano.Sin embargo, el presidente del Subcomité de Comercio de la Cámara Baja, Earl Blumenauer dijo que la Presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, no que el debate se alargue al próximo año."No hay interés de la parte del liderazgo demócrata para arrastrar esto hasta 2020", dijo Blumenauer refiriéndose al año de elecciones presidenciales en EU, aunque admitió que es muy difícil lograr que las negociaciones con la Administración Trump concluyan exitosamente antes de agosto.A diferencia de 1993, cuando los temas laborales y ambientales entraron sólo como acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), estos son parte del texto central del nuevo T-MEC y los mecanismos de solución de controversias que se aplican.Sin embargo, los términos laborales a los que México se comprometió en la negociación del T-MEC que concluyó en 2018 -la aprobación de una reforma a la justicia y conciliación laboral- no fueron considerados "suficientes" por los demócratas que quieren meter un mecanismo de cumplimiento.Hasta el momento no hay una propuesta clara sobre qué quieren los demócratas y sólo los Senadores Sherrod Brown y Ron Wyden han esbozado la idea de que medios inspectores revisen las condiciones laborales en México.