Inician políticas públicas en favor de la paz

Coahuila es una tierra que ha sabido valorar la paz y la tranquilidad a raíz de haber sufrido la violencia y la descomposición social, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al inaugurar los Foros Regionales de Consulta “Coahuila, Rumbo al Derecho Humano a la Paz”.Indicó que Coahuila es el primer Estado que inicia buscando políticas públicas a favor de la paz, buscando equilibrarse con el nuevo Gobierno, lo que se ha traducido en espacios de participación de los 38 municipios y de la sociedad en todo su contexto.“En Coahuila hemos sabido recobrar y restaurar los valores sociales. No hemos llegado a alcanzar todavía la paz y la tranquilidad que merece nuestra sociedad, pero tenemos el impulso y la participación ciudadana decidida para enfrentar este gran reto”, aseguró.El Gobernador manifestó que una entidad como Coahuila no está dispuesta a regresar a los tiempos de violencia.“La sociedad así lo ha entendido, y hemos emprendido nuevos retos tratando de enfrentar las circunstancias”, expresó Riquelme Solís.Deseó que el producto de estas jornadas de trabajo siga siendo para Coahuila una acción preventiva, y también permita corregir muchas de las cosas que todavía se enfrentan a raíz de las secuelas de la violencia.“Ello ha provocado que Coahuila concentre sus propias políticas públicas, enfrente sus propios retos, sume la participación de la sociedad de todos los factores sociales que pueden incidir en ese tipo de entornos”, mencionó.Riquelme Solís recordó que hoy Coahuila refleja números positivos, pero que entiende que no se está a salvo y que se tiene que segur trabajando y enfrentando todos los retos.Por esto, convocó a seguir trabajando juntos, unidos desde cada una de las trincheras, para poder seguir manteniendo la paz que hoy anhelan y valoran todos los coahuilenses.“Coahuila sigue blindando su futuro, porque la sociedad ha querido participar y tiene ganas de vivir mejor. Espero que los trabajos de estos foros nos reditúen en lo que el Gobierno ha buscado: La unidad y la paz”, enfatizó el Gobernador.“Este ejercicio que desde hoy se desarrolla en el Estado de Coahuila, va a cambiar la forma de hacer política en México.“Inicia aquí, en Coahuila, el cambio con la perspectiva de derecho humano por la paz”, expresó María Ampudia González, Consejera Nacional del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien este día abrió los Foros Regionales de Consulta.Ampudia González expresó que su presencia hoy en Coahuila habla de que el gobernador Miguel Riquelme está decidido a desterrar la cultura de la guerra, para sembrar semillas de cultura de paz.Aseguró que el Mandatario estatal está convencido de que educando para los derechos humanos, se educa para la igualdad y la justicia.“Con usted al frente de Coahuila, debe saber que hay un mundo mejor y que es posible llegar a él, que la cultura de la guerra puede ser reemplazada por una cultura de paz, y sabe perfectamente que no tenemos tiempo qué perder, porque vamos tarde”, dijo la consejera.De la misma manera, manifestó que en México urge volver a lo básico, y lo básico es la ética y son los valores.Asimismo, informó que la Agenda por la Paz Coahuila 2019 tiene tres ejes:* Primer eje.- Jornadas de consulta participativas que van dirigidas en tres apartados: A) La cultura de paz, el buen funcionamiento del Gobierno. B) El capital humano, nuestra infancia y nuestra juventud. C) La justicia restaurativa y desarrollo regional.* Segundo eje.- Consulta virtual con las iniciativas resultantes de cada una de las jornadas.* Tercer eje.- Recomendaciones de iniciativas de políticas públicas y ciudadanas con su participación.“El gran resultado será una agenda de paz estatal”, aseguró Ampudia González.En su intervención, Luis Efrén Ríos Vega, Director General de la Academia Interamericana de los Derechos Humanos (AIDH), recordó que en los últimos años Coahuila ha desarrollado una política frontal al problema de la inseguridad, y que gracias a esta política, es el estado con mayor percepción de paz.También destacó que es uno de los estados más seguros y que Saltillo está entre las tres primeras ciudades dentro de esta referencia.Además, mencionó que Coahuila registra una de las tasas más bajas de homicidios. Está en el octavo lugar en el indicador de cárcel sin sentencia, lo que revela la implementación adecuada que se ha hecho en torno a la justicia penal.Refirió que Coahuila es el único Estado de la República que tiene un modelo de diálogo de interlocución con víctimas de desaparición y de violaciones graves de derechos humanos, con grupos de periodistas, con grupos de defensores, como una situación necesaria, aunque insuficiente, para generar condiciones de seguridad.“En ese sentido, Coahuila genera una política modelo para el País”, aseguró Ríos Vega.Acompañaron al Gobernador en el presídium, además, Verónica Martínez García, senadora de la República; Marcelo Torres Cofiño, Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado; Everardo Durán Flores, Presidente Municipal de Arteaga; José Ma. Fraustro Siller, Secretario de Gobierno; Salvador Hernández Vélez, Rector de la UAdeC, y Yezka Garza Ramírez, Procuradora para Niños, Niñas y la Familia.