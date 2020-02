Inician protocolo de sanidad en crucero que llegó Cozumel con sospecha de coronavirus

Escuchar Nota

Secretaría de Salud apoya a gobernador

Actualización | Caso Meraviglia

08:15 horas



La embarcación se encuentra en el muelle Punta Langosta de Cozumel. Ningún pasajero ha descendido. Personal de Sanidad Internacional inicia protocolo de investigación en el sitio. — Alejandra Aguirre (@AleAguirreC_) February 27, 2020

“Deberá ser revisado por los médicos de Sanidad Internacional, quienes verificarán los temas de salud a bordo”, escribió.

El crucero Meraviglia no ha sido autorizado a atracar en Cozumel, actualmente está fondeado (anclado) frente a las costas de Cozumel. Deberá ser revisado por los médicos de Sanidad Internacional, quienes verificarán los temas de salud a bordo. — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) February 27, 2020

El, de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC), se encuentra en ely personal de Sanidad Internacional iniciaLa titular de la, Alejandra Aguirre, informó, a través de un tuit, que ningún pasajero ha descendido del crucero.El arribo del crucero Meraviglia a Cozumel estuvo en entredicho ayer durante horas, hasta que se confirmó la autorización.Al crucero, con, le negaron el desembarco las autoridades de Jamaica y de Islas Caimán por sospechas de coronavirus. Cuando se informó que la embarcación se dirigía hacia Cozumel, la Agencia Consignataria del Sureste, que regula la actividad de cruceros, canceló su atraque en la terminal Punta Langosta.Incluso, personas se reunieron frente a la isla de Cozumel para exigir que los pasajeros no desembarquen hasta que no se les tome la temperatura.La noche de este miércoles, el gobernador de Quintana Roo,, informó que si hay situación de riesgo en salud, no habrá autorización para desembarco.A través de su cuenta de Twitter, comentó que el crucero Meraviglia no ha sido autorizado a atracar en Cozumel, actualmente está fondeado (anclado) frente a las costas de Cozumel.La Secretaría de Salud apoya la sensata decisión del gobernador Carlos Joaquín, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Lopez-Gatell Ramírez, a través de su cuenta de Twitter.Señaló que el gobernador ha definido un plan preciso para balancear la protección de la salud y el desarrollo turístico de Quintana Roo.Agradeció el riguroso trabajo de la secretaria de Salud de Quintana Roo, que siguedel crucero Meraviglia.