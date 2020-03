Inician Saraperos entrenamientos para campaña 2020

Escuchar Nota

“Muy contento y agradecido con la directiva de las incorporaciones que se hicieron, el año pasado el pitcheo fue una de las causas, ahora con la llegada de Edgar Gómez y de Miguel Peña fortalecen mucho y nos da plena confianza de poder sacar la temporada adelante”, comentó.

“Sabemos contra quien nos estamos enfrentando, contra tres grandes potencias, sabemos que es una zona muy complicada con equipos de media habla para abajo que van a estar peleando el cuarto lugar, lo que nos deja en claro el compromiso en esta pretemporada y jugar con estrategia la temporada”, concluyó.

, donde un aproximado de 40 peloterosreportaron al campo de entrenamiento, poniéndose a las órdenes delRoberto “Chapo” Vizcarra, manager del equipo, hizo mención sobre las nuevas incorporaciones que han venido a fortalecer el pitcheo, piezas que faltaron el año pasado y que hoy son necesarias ante la nueva regla donde se obliga a un lanzador de enfrentar a un mínimo de tres bateadores.El timonel del año de la Liga Mexicana de Beisbol y finalista en la elección de la clase 2020 del Salón de la Fama del Beisbol Profesional sabe del compromiso con el que llega al Sarape en su segunda campaña, donde el objetivo es el campeonato.“Si no pensáramos en el campeonato no estuviéramos aquí presentes, yo pienso que todos los equipos es su prioridad pero primeramente Dios nos preste la salud al pelotero a uno para enfrentar la temporada y afrontar el compromiso, queremos superar lo hecho el año pasado”, recalcó.(Acereros, Toros y Sultanes) y una lucha dura por el cuarto sitio, pero no descarta que su novena repita lo hecho en el 2019.