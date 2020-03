Inician vacaciones escolares este Viernes por Covid-19

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Este viernes 20 de marzo inicia el periodo vacacional de Semana Santa el cual terminará el 20 de abril que siginifica dos semanas de adelanto a este receso como medida de prevención por el Covid-19 en el cual se pretende evitar que se presenten casos en la frotnera.



Aron Rodríguez de Lara dijo que el periodo vacacional es para todos los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria, media y superior, privados y públicos, todos entran como medida de prevención a este virus en los días que se presume podría llegar a estos lugares.



Sin embargo dijo que los docentes o maestros estarán acudiendo a las aulas para llevar a cabo limpieza en su área de donde trabajan, ya que debe mantenerse limpio el lugar en donde conviven con muchos alumnos.

Asimismo se les estará impartiendo pláticas a los maestros sobre esta contingencia del coronavirus, lo que está afectando en otros estados y de que manera se puede evitar, para que aquí en Piedras Negras no se tengan casos.



El que se mantengan a los alumnos en sus casas, no quiere decir que puedan andar en la calle o asistir a eventos, se les envía a sus casas para protegerlos del virus, por ello deberán mantenerse en sus casas adoptando las medidas de higiene para evitar el virus.



Durante estos días que asisten los niños a clases se les estará exhortando a no salir a lugares públicos, mantenerse en resguardo en casa para evitar contagios de gripe.