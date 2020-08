Iniciar sesión en varios dispositivos, entre las novedades de WhatsApp

Escuchar Nota

México.- Las aplicaciones de mensajería instantánea se han vuelto un elemento fundamental en la vida diaria de muchas personas, gracias a que les permiten estar comunicadas con familiares, amigos y compañeros de trabajo.



Debido a su popularidad, las empresas que brindan el software para que funcionen han estado en una contrastante competencia por ganar más usuarios brindándoles más y diversas opciones.



WhatsApp impide añadir a usuarios a grupos sin su consentimiento, mientras que su rival Telegram permite autodestruir una cuenta si no se inicia sesión en un tiempo determinado.



Continuando con esta rivalidad similar a la de Nintendo y sega en los noventa, ahora Telegram permite a sus usuarios silenciar mensajes de desconocidos, enviar mensajes de hasta dos Gigas o usar videos en lugar de una fot para los perfiles.



Por su parte, WhatsApp está considerando la viabilidad de permitir si los usuarios silencian grupos para siempre o inician sesión con el mismo número de teléfono en varios dispositivos.



Silenciar grupos para siempre



Hoy en día WhatsApp cuenta con la posibilidad de silenciar las notificaciones de un grupo de WhatsApp por un periodo de ocho horas, una semana o un año. No obstante, actualmente la firma propiedad de Facebook está considerando la la opción de permitir que sus usuarios lo hagan para siempre.



De momento, esta nueva característica ya se encuentra disponible en la versión beta de la app para el sistema operativo Android, de acuerdo con el portal especializado en WhatsApp, WABetaInfo.



Iniciar sesión en varios dispositivos



Desde que WhatsApp apareció en el mapa, la app solo ha permitido activar una cuenta con un número de teléfono en un solo dispositivo a la vez. “Si intentas usar tu cuenta de WhatsApp en varios dispositivos es posible que el sistema te bloquee y no puedas verificarla de nuevo”, así lo señala la compañía en su página web.



No obstante, esto podría cambiar, debido a que la aplicación de mensajería liberó hace dos meses una versión beta que permitía utilizar la misma cuenta hasta en cuatro dispositivos a la vez, de acuerdo con WABetaInfo.



Burbujas de chats



Por su parte, la aplicación Telegram ha empezado a implementar diversas pruebas con burbujas de chats muy parecidas a las utilizadas en Facebook Messenger.



Es así que cuando un usuario recibe un mensaje, le aparecerá un icono rectangular en la pantalla, el cual es posible mover. De igual forma como sucede en Messenger, si el usuario da clic sobre él, aparecerá una ventana emergente con la conversación en cuestión, de acuerdo con el diario El País.



Estas burbujas, que a veces pueden resultar un poco invasivas, son útiles para chatear a la vez que se realizan otras acciones sin tener que cambiar continuamente de app. Por el momento, solo es posible activarlas en Android desde las opciones de desarrolladores de Telegram.



Video en lugar de foto de perfil



Mientras que las funciones mencionadas anteriormente aún están en fases de prueba, Telegram presentó diversas novedades para sus usuarios recientemente.



Una de ellas, es la posibilidad de utilizar un video corto en su perfil, en lugar de la tradicional foto. “Grábate en acción, o guiña y saluda a la gente tal y como si estuvieras en una foto mágica de Harry Potter”, señaló la firma.



Tras grabar un video o elegir uno existente de la galería, la app te permitirá recortarlo y realizar algunos retoques básicos antes de seleccionarlo como video de perfil.



Enviar archivos de hasta dos GB



Otra de las características llamativas de la rival de WhatsApp, es que desde 2014, permitía a sus usuarios enviar archivos de hasta 1.5 GB. Ahora, la app decidió dar un nuevo paso en ese terreno, aumentando esa cantidad a 2 GB. Esta posibilidad muestra la fuerte apuesta de la aplicación en permitir el envío de archivos pesados: desde videos y fotos, canciones u otros documentos.