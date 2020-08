Iniciará el Tri en casa ante Jamaica el camino al Mundial de Qatar 2022

Escuchar Nota

Ciudad de México.- México inicia en casa ante Jamaica el camino al Mundial de Qatar 2022.



El Octagonal comienza en junio de 2021 y culminará en marzo de 2022. Ahí arranca la seguidilla de 14 partidos rumbo a la Copa del Mundo. En su siguiente encuentro, el Tri visita a Costa Rica.



La Clasificatoria ofrece tres boletos directos a Qatar y uno más para un repechaje intercontinental, que se jugará en junio de 2022.



A Estados Unidos se lo topa hasta el séptimo juego, como visitante en octubre de 2021, y en el duodécimo, en enero de 2022.



Es una Eliminatoria atípica debido al Covid-19. Hay cinco clasificados al Octagonal: México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica, y los tres restantes saldrán de un torneo previo entre las otras 30 asociaciones de la Concacaf, agrupadas en seis sectores, cuyos líderes se enfrentarán en una segunda ronda entre sí por uno de los tres boletos restantes (Ganador del A vs F, del B vs E, del C vs D).



Los demás tienen una oportunidad. Las 30 asociaciones restantes, incluida la República Dominicana del técnico mexicano Jacques Passy, fueron colocadas en grupos de cinco equipos. Los ganadores de cada sector se enfrentarán entre sí (A vs F, B vs E, C vs D), cuyos ganadores ocuparán las tres plazas restantes del Octagonal.



Por eso el Tricolor en su tercer partido visita al equipo que sea victorioso del cruce C vs D, en el cuarto recibe al del B vs E, en el quinto será anfitrión de Honduras, y en el sexto va a casa del A vs F.



En su juego número 7, la Selección Mexicana visita a Estados Unidos (¿en Columbus?), mientras que en el 8 visita a ganador del B vs E.



En noviembre de 2021 viaja al Caribe para encarar a Jamaica, y luego regresa al país para encarar a Costa Rica.



La actividad vuelve en enero al ser doble anfitrión: del ganador C vs D. y de Estados Unidos.



Para México, el Octagonal culmina en marzo de 2022 con la visita a Honduras y el juego en casa ante el Ganador del cruce preliminar A vs F.



En la Fase Previa, los ganadores de cada Grupo se enfrentarán entre sí (A vs F, B vs E, C vs D) y los tres ganadores irán al Octagonal, en el que ya hay cinco equipos clasificados.