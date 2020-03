Iniciarían en marzo la restauración de Polyforum Cultural Siqueiros

Escuchar Nota

“Hoy tenemos el peor de los dos mundos, porque estamos cerrados, no hay flujo de visitantes, nos sigue costando y no podemos hacer uso de los recursos del fideicomiso porque aún no arranca la obra”, explica Suárez a Excélsior durante un recorrido en el que muestra las superficies dañadas.

“Los siete paneles que no alcanzó a intervenir, a pesar de invertir unos 20 millones de pesos en monto de hoy, están más agrietados y con partes de su superficie desprendidas. Al igual que los tres mil metros de murales ubicados en la parte exterior del techo. Y tenemos una barda perimetral de 500 metros, cuyas pinturas están en estado óptimo, pero les falta limpieza. Todo esto conforma los 8 mil 500 metros en total”, señala.

Con losen la parte exterior del techodebido ay la madera de la cubierta, parte de sus placas despegadas por los terremotos y la urgencia de sustituir loscon los que fueron fijadas a los bastidores metálicos de la techumbre,, que ya está autorizada., los dueños del conjunto que alberga el denominado, trazado en una superficie de ocho mil 500 metros,durante los próximos cien años.Éste proyecta la construcción de una torre de usos múltiples de 48 pisos, una plaza pública de seis mil metros cuadrados, los museos del Muralismo Siqueiros y del Mecenazgo y dos nuevos espectáculos de luz y sonido., afirma tajante Esteban Suárez, nieto de Manuel Suárez y Suárez (1896-1987), quien concibió el complejo pintado por David Alfaro Siqueiros (1896-1974) e inaugurado en 1971.Cerrado desde el 11 de septiembre de 2017 –fecha en que el Instituto Nacional de Bellas Artes autorizó levantar los tapiales, y un año después retirar los locales comerciales que lo rodeaban–,Detalla que el mural La marcha de la humanidad, confeccionado en la bóveda interior a lo largo de dos mil 500 metros, está en buen estado, aunque ya tiene casi 50 años sin ser restaurado.Los 12 paneles que integran los murales de las paredes exteriores, otros dos mil 500 metros, presentan distintos grados de desgaste, ya que, en 1995, su padre, Manuel Suárez, a quien el abuelo legó la responsabilidad de custodiar el inmueble, pudo restaurar sólo cinco, que están en mejor estado.Desde hace 33 años, mi padre le ha hecho frente al Polyforum. El problema más grave es el económico. Es uno de los monumentos artísticos más importantes del siglo XX, pero que depende de un particular. Nunca hemos recibido apoyos públicos ni privados. Ni siquiera un subsidio en el predial. Pagamos 300 mil pesos de predial al bimestre”, aclara.El arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana añade que ya tienen los permisos. “Sólo esperamos que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) actualice el proyecto con las modificaciones que le hicimos: no excavar por debajo, cambiar el uso de vivienda por hotel en la torre y correcciones en la estructura. En marzo podemos arrancar en paralelo la restauración y la primera etapa de obra”, indica.ubicada en la esquina de Insurgentes Sur y Filadelfia, en la colonia Nápoles,, de los cuales elHay espacio para aprovechar. Proponemos un edificio muy esbelto y alto para no afectar al monumento; una torre con 48 niveles, que albergará un hotel de lujo de 200 habitaciones, y el resto será una gran plaza pública. Los nueve sótanos de estacionamiento, para mil 600 automóviles, serán subterráneos y constituyen una especie de herradura. Con la renta de la torre se garantiza no sólo el mantenimiento y las restauraciones actuales, sino las futuras”, señala.Destaca que este proyecto ya incluye las recomendaciones que les hizo el INBA., apunta.El proyectista cuenta que han creado dos fideicomisos. “Uno privado, firmado con nuestro grupo de inversionistas, en el que nosotros aportamos el terreno y ellos el dinero que se necesita para hacer el proyecto integral. Con ellos tenemos comprometidos unos 220 millones de pesos para el Polyforum: 20 mdp para un nuevo techo, cien para la creación de la plaza, 50 para la restauración del edificio y 50 para los dos museos y el programa cultural.Y el otro fideicomiso está firmado con las autoridades: el INBA, la Secretaría de Cultura capitalina, la UNAM y nosotros. Aquí se basa la administración y la operación del Polyforum. Administra de entrada 30 millones de pesos, que es lo que se necesita para la restauración exterior; y después recibirá 12 millones de pesos anuales para el mantenimiento, la restauración y la promoción”, dice.Agrega que en junio pasado hicieron un proyecto de socialización: durante seis meses ofrecieron visitas guiadas a vecinos, líderes de opinión y representantes de medios comunicación; además de realizar consultas ciudadanas, en las que recabaron la opinión y sugerencias de 320 personas., concluye.